Deixou cair o smartphone na sanita? Será que o arroz resolve mesmo?

Atualmente o smartphone é aquele dispositivo tecnológico que levamos para todo o lado. Mesmo até para fazer as necessidades, o smartphone pode ser um equipamento de distração. E se cair à sanita? Será que o arroz resolve mesmo?

Sempre que o seu smartphone entrar em contacto com líquidos, desligue-o no imediato, evitando assim que entre em curto-circuito. Há alguns procedimentos que podem ser feitos, sendo que estes devem ser realizados numa loja especializada, aumentando a possibilidade de reparação do seu telemóvel. Sabe como se processa uma limpeza interna? E o arroz resolve mesmo?

Smartphone com humidade: O arroz pode ajudar, mas...

O arroz absorve a humidade? Sim, a exterior, mas de forma muito lenta. Não é a solução aconselhada, visto que o arroz não conseguirá absorver a humidade interna do seu equipamento, que estará a afetar as peças internas do seu telemóvel. Por este motivo, muitas vezes após ligar o equipamento posteriormente a um dano de água, existem falhas no microfone, no carregamento ou outro componente.

A água é corrosiva, sobretudo a água salgada ou de piscina (cloro). Outros líquidos como as bebidas gaseificadas e a baba de bebé são dos líquidos que mais corroem o seu equipamento.

O melhor mesmo é que o equipamento seja submetido a uma limpeza interna (saiba mais aqui), passando por uma máquina de ultrassons, que eliminará os vestígios de líquido no smartphone. Quanto mais rápido procedermos a esta limpeza, maior será a probabilidade de recuperação total do equipamento.