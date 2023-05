E se o seu smartphone fosse um radar de velocidade móvel?

Com recurso às ferramentas de inteligência artificial, foi criada uma app para smartphone que promete torná-lo num radar de velocidade móvel. Mas será esta uma boa ideia? Será fiável? A Google desconfia... a Apple nem deu oportunidade.

App Speedcam Anywhere que promete ser um radar de velocidade de bolso

Speedcam Anywhere é o nome da app que está a criar controvérsia por prometer transformar o smartphone num radar móvel. São várias as questões que podem ser levantadas. Desde logo a fiabilidade do sistema e as questões de privacidade.

Os criadores da app são especialistas em Inteligência Artificial de várias universidades do Reino Unido e referem quem o objetivo primordial seria ajudar a prevenir acidentes. Assim, qualquer pessoa poderia reportar às autoridades uma infração por excesso de velocidade, com a validação desta ferramenta. Boa ideia?

Para funcionar, o utilizador da app teria que ter o smartphone estático, não podendo haver movimento, apontar o telefone para a estrada e captar o carro a passar, de forma a estimar a velocidade a que circulava.

Segundo os programadores, a app teria uma versão free e uma paga, sendo o modo Pro capaz de estimar a velocidade de um veículo com uma margem de erro de aproximadamente 3,2 km/h. No modo básico a margem de erro poderia ser de 10%.

A rejeição, os problemas e as críticas

A app foi submetida à Play Store e à App Store, lojas de apps da Google e da Apple. Inicialmente a Google começou por rejeitar a app com a justificação de que não seria possível estimar a velocidade instantânea de um veículo com recurso a IA. Conduto, os criadores da app foram capazes de entregar provas que mostravam as capacidades da app, acabando mesmo por ficar disponível na loja do Android.

A Apple nem sequer apresentou justificações para rejeitar a app na sua loja. Segundo o The Guardian, a quem os criadores prestaram declarações, esta atitude da Apple não foi compreendida, mostrando-se mesmo desapontados com a decisão e falta de explicações.

Apesar de terem recebido apoio por parte de muita gente, existem muitos críticos que consideram que a app é demasiado abusiva e que "nos torna num estado de vigilância". Houve mesmo quem comparasse esta app a uma espécie de PIDE, incentivando a população a denunciar qualquer infração por menor que fosse.

A verdade é que esta app poderia não ter qualquer valor. Em primeiro lugar, as imagens não teriam qualquer valor legal porque a aplicação não foi aprovada pelos órgãos oficiais do Reino Unido e não é legalmente um radar de trânsito, logo, os condutores nunca poderiam ser multados na sequência de uma denúncia feita através da aplicação. Seria só a ideia de denúncia gratuita.

Contudo, os criadores acreditam que pode ser uma ferramenta útil para encontrar pontos onde as infrações são mais frequentes por forma a que as autoridades possam fazer uma intervenção mais ativa nessas zonas.

Qual a sua opinião sobre este tipo de aplicações?