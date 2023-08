Google Chrome já suporta o Chat de IA do Bing de forma oficial

A inteligência artificial generativa está a expandir-se e hoje são muitas as soluções à disposição dos diferentes perfis de utilizador. Uma grande novidade chega hoje da Microsoft que já dá suporte ao Bing Chat e Bing Chat Enterprise no Google Chrome.

O Chat do Bing, suportado pelo ChatGPT, está disponível já há seis meses no browser da Microsoft, mas o momento é de expansão, respondendo à própria procura dos utilizadores. O suporte oficial para Google Chrome chegou.

No final do mês passado, alguns utilizadores do Google Chrome começaram a ver o suporte do Bing AI, mas ainda era algo limitado e provavelmente parte de testes. Mas agora está acessível a todos.

A Microsoft diz:

O Bing Chat e o Bing Chat Enterprise agora são suportados no navegador Chrome para desktop (usando a atualização mais recente do Stable Channel) para Windows, Mac e Linux. O suporte para outros navegadores em desktops e dispositivos móveis estará disponível em breve.

Assim, o Chat baseado em IA da Microsoft está agora disponível para Chrome e Bing, o que na verdade leva o serviço à grande maioria dos utilizadores de internet.

A Microsoft anunciou ainda que foi ativado o suporte para o Bing Chat Enterprise no Edge Mobile. Foram também atualizados os modelos de página de pesquisa do Bing para determinados tópicos com um design mais coeso e usando conteúdo generativo de IA.