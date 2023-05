Chinesa Baidu vai criar em breve o seu sistema IA Ernie 3.5. Será um ChatGPT killer?

O ChatGPT ganhou rapidamente muita popularidade entre os utilizadores assim que começou a ser usado e divulgado. O sistema inteligente da OpenAI abriu as portas à discussão sobre a importância e impacto da Inteligência Artificial no mundo tal como o conhecemos. Agora o CEO do motor de busca chinês Baidu disse que a empresa irá em breve criar também o seu sistema IA generativo Ernie 3.5.

Baidu vai lançar o sistema IA Ernie 3.5: o rival do ChatGPT

De acordo com as informações avançadas pela agência Reuters, o motor de busca chinês Baidu vai lançar o seu novo sistema de Inteligência Artificial. A notícia foi revelada nesta sexta-feira (26) pelo CEO da empresa, Robin Li, ao adiantar que o mecanismo de pesquisa vai lançar oficialmente "muito em breve" o Ernie 3.5, um modelo generativo de IA numa linguagem ampla que irá alimentar a aplicação Ernie Bot, um recurso como o ChatGPT, e que irá atualizar também o seu motor de pesquisa.

O anúncio foi feito durante o Fórum Zhongguancun, um dos eventos de tecnologia mais conhecidos da China. E a revelação aconteceu passados cerca de dois meses desde que o sistema Ernie Bot foi exibido pela primeira vez a público, contando com algumas críticas boas e outras menos boas.

Até aqui, o Ernie Bot, assim como outros recursos alimentados pelo modelo generativo de IA de linguagem ampla da empresa chinesa, menteve-se em modo de teste e apenas um pequeno número de empresas e utilizadores foram convidados para testar o produto e dar o devido feedback à experiência como o mesmo.

Se inicialmente a China tinha intenções de travar o ChatGPT e regular a Inteligência Artificial, nos últimos tempos o país chinês mostra interesse em apostar neste segmento. Ficaremos assim a aguardar mais novidades vindas do território de Xi Jinping para saber que impacto terá o Ernie 3.5 no sistema da OpenAI e também no setor da Inteligência Artificial.