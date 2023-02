China mete travão ao ChatGPT e quer regular a Inteligência Artificial

China e censura são duas palavras que frequentemente se juntam em várias notícias. Mas agora as últimas informações indicam que o país asiático está a bloquear o popular sistema ChatGPT da OpenAI, de que muito se tem falado ultimamente, e ainda quer regular as tecnologias de Inteligência Artificial. Mas a intenção é também criar a sua própria IA.

Certamente que já ouviu falar do ChatGPT, o sistema inteligente criado pela OpenAI. A maioria dos nossos leitores já usou esta plataforma que está a ser utilizada (ou copiada...) por várias das mais importantes empresas tecnológicas da atualidade, como a Microsoft. Recordamos que em apenas dois meses após a sua chegada, o sistema de chatbot conseguiu alcançar o impressionante número de 100 milhões de utilizadores ativos por mês.

Contudo, apesar de as tecnologias de Inteligência Artificial facilitarem várias das nossas tarefas do dia-a-dia, nem todos veem as grandes vantagens e benefícios desta ferramenta e há quem olhe para o ChatGPT e para o conceito de IA com alguma desconfiança.

China está preocupada com a IA e censura o ChatGPT

Segundo as informações, a China decidiu censurar o sistema ChatGPT e ainda quer implementar várias regras para regular as tecnologias de Inteligência Artificial de modo a garantir que estas não sejam utilizadas. Os detalhes indicam que algumas entidades reguladoras chinesas já forçaram mesmo os sites e aplicações a encerrar serviços que usavam o sistema inteligente da OpenAI.

A preocupação do país liderado por Xi Jinping é sobretudo o impacto que um sistema de inteligência artificial deste género possa trazer para a China, uma vez que considera que o mesmo pode pôr em risco a segurança dos dados. Claro que o facto de se tratar de uma tecnologia norte-americana acaba por ser o principal motivo que origina essas mesmas desconfianças e preocupações.

De acordo com as notícias, o ministro chinês da Ciência referiu que "temos que reconhecer que o ChatGPT está a evoluir muito bem. Após o surgimento de novas tecnologias, incluindo IA, o nosso país vai introduzir medidas relevantes [para as regular] de forma ética".

Mas o país chinês quer criar a sua própria IA...

Desengane-se quem pensa que a China está totalmente contra a Inteligência Artificial. Não está... apenas não quer tecnologias criadas pelo país rival. Segundo as notícias, a intenção do país asiático depois de ver o potencial do ChatGPT é criar a sua própria tecnologia IA.

Algumas empresas já estão mesmo a remar neste sentido. Por exemplo, o motor de busca chinês Baidu já havia anunciado os seus planos para criar uma IA semelhante ao sistema da OpenAI e sabe-se que também o grupo Alibaba quer integrar a inteligência artificial na gestão dos seus produtos.