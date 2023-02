No mundo da tecnologia frequentemente somos brindados com novidades que nos chegam tanto na área do hardware como do software. Recentemente o mundo ficou a conhecer o ChatGPT, o popular sistema de inteligência artificial da OpenAI. E na nossa questão da semana que passou quisemos saber se os nossos leitores já tinham então usado este sistema e a maioria respondeu que sim. Vamos então conhecer todos os resultados.

Já usou o sistema ChatGPT?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.323 respostas obtidas.

De acordo com os resultados, a maioria dos leitores, com 56% dos votos, disseram que já usaram o sistema ChatGPT (1.309 votos). Por sua vez, os restantes 44% participantes responderam que ainda não usaram a ferramenta de inteligência artificial da OpenAI (1.014 votos).

Apesar de o SIM ganhar por maioria, facilmente vemos que a diferença não é muito significativa e praticamente temos quantidades idênticas de leitores que já usaram e que ainda não usaram o ChatGPT.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Nos comentários ao artigo da questão, há leitores a indicar que o ChatGPT acaba por ser uma ajuda para a realização de diversas atividades, nomeadamente relacionadas com trabalho. No geral, as pessoas que experimentaram gostaram do serviço e outros referiram que ainda não usaram de forma 'séria' de modo a construir uma melhor opinião sobre a ferramenta IA. Por outro lado também há quem destaque que ainda há algumas melhorias a fazer no sistema.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se já usou o sistema ChatGPT.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Com o fim das contas partilhadas na Netflix... Vou continuar com conta na Netflix ativa.

Já cancelei ou vou cancelar a minha conta. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.