Cuidado! Pode perder dados das viagens no Google Maps se não fizer esta alteração

Mais que um simples serviço de mapas, o Google Maps tem reunido muitas funcionalidades extra ao longo dos anos. Este serviço da Google é já uma ferramenta essencial para muitos que regista todos os movimentos dos utilizadores. Uma mudança que acontecerá em breve pode levar os utilizadores a perder todos os seus dados se uma simples mudança não for feita.

Pode perder dados das viagens no Google Maps

Uma das funcionalidades mais interessantes do Google Maps é o registo que faz das deslocações dos utilizadores. Estes dados são guardados na Cloud e acessíveis em qualquer dispositivo, quer para análise de informação ou para, simplesmente, ver os locais visitados ao longo do tempo.

Essa funcionalidade muda e a Google começou agora a alertar os utilizadores. A mudança pode parecer simples, mas é, na verdade, significativa e pode ter um impacto maior do que poderia ser pensado. Os dados vão deixar de ser enviado para a Cloud e ficam alojados nos dispositivos.

Para explicar a mudança que está a caminho, a Google revelou que não terá nenhuma informação guardada para exibir na interface web. Isso irá acontecer após a mudança para a gestão de dados de localização no dispositivo através da app Google Maps.

Para manter o acesso aos dados antigos da Linha do tempo e garantir que a coleta posterior seja localizada, é necessário atualizar para a versão recente do Google Maps. É ainda necessário seguir as instruções da notificação apresentada ou do alerta na app, ou e-mail recebido.

O utilizador precisa especificar as suas preferências de gestão de dados num dispositivo à sua escolha. Isso acontece porque o novo sistema seleciona a Linha do tempo para cada um dos dispositivos de forma independente. Como alternativa, é possível fazer backup dos dados da linha do tempo nos servidores do Google, manual ou automaticamente.

Uma alteração essencial para o futuro do serviço

O email que é enviado refere que os utilizadores têm até 1 de dezembro de 2024 para manter as suas visitas e rotas guardadas no dispositivo ou fazer backup. Alerta que se nada for feito isso pode resultar na perda parcial ou total de dados antigos.

Se deixar passar a data, a Google tentará mover os últimos 90 dias do histórico de localização para o primeiro dispositivo em que fizer login, e todas as viagens antigas serão excluídas automaticamente. É por isso importante estar atento a esse e-mail e a notificações do Google Maps.