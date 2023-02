Questão: Já usou o sistema de inteligência artificial ChatGPT?

Muito se tem falado no ChatGPT, mas alguns utilizadores ainda não entendem muito bem sobre o que se trata realmente este serviço baseado na inteligência artificial. Assim sendo, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se já usou o ChatGPT desenvolvido pela OpenAI. Participe!

Há uma novidade no mundo tecnológico que tem sido muito falada, mas ainda há alguns utilizadores que não percebem o que envolve em concreto. Estamos a falar do serviço ChatGPT, um sistema de inteligência artificial criado pela OpenAI que conta com a tecnologia de linguagem GPT-3.5. O objetivo desta tecnologia é otimizar os modelos de linguagem destinados ao diálogo inteligente.

De acordo com a empresa "treinámos um modelo chamado ChatGPT que interage na forma de conversa. O formato de diálogo permite que o ChatGPT responda a perguntas de seguimento, admita os seus erros, conteste premissas incorretas e rejeite solicitações inadequadas. O ChatGPT é um modelo irmão do InstructGPT, que é treinado para seguir uma instrução num prompt e fornecer uma resposta detalhada".

Ultimamente têm sido recorrentes as notícias sobre o ChatGPT, sendo que muitas delas mostram como é que o serviço se pode tornar numa séria ameaça ao Google. E para acentuar ainda mais essa possibilidade, recentemente o Bing informou que vai integrar este sistema da OpenAI no seu motor de busca. O Opera também está a avançar com uma decisão semelhante. Há ainda a indicação de que a Microsoft irá desenvolver um IA semelhante a este sistema para ser integrado em serviços como Word, PowerPoint e Outlook.

Assim, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se já usou o sistema ChatGPT. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

