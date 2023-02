Apesar de ser um motor de pesquisa mais presente na Internet há muitos anos, o Bing está longe de ser uma proposta interessante. A Google tem aqui o domínio óbvio, mas esse cenário pode estar prestes a mudar. A vontade de testar o novo Bing com IA é tão grande que a Microsoft não tem mãos a medir com tantos pedidos de acesso.

Um Bing cada vez mais interessante com a IA

Ao longo dos anos o Bing tem recebido pouca atenção da Microsoft. Este motor de pesquisa está presente há muito tempo e ainda assim fica muito longe da qualidade do que a Google oferece com a sua proposta, em termos de resultados e de funcionalidades.

A mudança no Bing está a começar a acontecer, fruto da sua união com a OpenAI e o ChatGPT. Este será um motor de pesquisa completamente novo, com novos recursos e, principalmente, com mais respostas e mais interação com os utilizadores desta proposta da Microsoft.

We're humbled and energized by the number of people who want to test-drive the new AI-powered Bing! In 48 hours, more than 1 million people have joined the waitlist for our preview. If you would like to join, go to https://t.co/4sjVvMSfJg! pic.twitter.com/9F690OWRDm — Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) February 9, 2023

As informações da própria Microsoft dão agora conta de uma mudança importante, fruto do que foi apresentado esta semana. O accesso ao novo Bing é ainda restrito, com a gigante do software a disponibilizar o acesso de forma controlada e já recebeu mais de 1 milhão de registos para o Bing com IA.

Microsoft quer alavancar o Edge também

Para além deste registo e controlo de acesso, a Microsoft parece também interessada em fazer render mais este processo. Uma das formas de subir na lista parece ser com medidas simples, como a utilização do Bing para pesquisa e a instalação do Edge nos dispositivos móveis.

Além disso, a Microsoft parece querer limitar a experiência de utilização deste novo Bing com IA ao seu browser. Os utilizadores, ao acederem com o Chrome ou outra proposta, recebem a mensagem de que este apenas funciona com o Edge.

São mudanças importantes e que vão alterar completamente o Bing e até o Edge. A Google está a tentar recuperar caminho, mas a verdade é que não o tem conseguido como seria esperado por todos e como a empresa nos habituou.