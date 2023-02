A Inteligência Artificial vai dominar a tecnologia este ano. O ChatGPT abriu uma porta que já ninguém quer fechar a e Microsoft já subiu a bordo nesta viagem. Alguns dos seus principais serviços, como o Word, PowerPoint e Outlook, irão apresentar em breve recursos de IA semelhantes ao que o ChatGPT hoje oferece.

A Microsoft está a preparar uma demonstração de como a sua nova IA semelhante ao ChatGPT transformará as suas aplicações de produtividade do Office, nomeadamente do Word, PowerPoint e Outlook. Esta informação surge poucos dias depois de anunciar e demonstrar o Modelo Prometheus no novo mecanismo de pesquisa Bing.

Microsoft quer IA no Word, PowerPoint e Outlook

O The Verge, que cita "fontes familiarizadas com os planos da Microsoft", revela que a empresa vai em breve detalhar os seus planos de produtividade para integrar a tecnologia de linguagem AI da OpenAI e o seu modelo Prometheus nas próximas semanas.

O anúncio deverá acontecer em março, dando forças à ideia de rapidez de como a Microsoft deseja reinventar a pesquisa e o seu software de produtividade através dos avultados investimentos na OpenAI.

Já no início de janeiro, as notícias apontavam para a utilização de modelos GPT testados no Outlook para melhorar os resultados da pesquisa, ao lado de recursos para sugerir respostas a e-mails e integração de documentos do Word para melhorar a escrita dos utilizadores.

Mais recentemente, a Microsoft anunciou uma nova experiência de IA generativa no Microsoft Viva Sales, que recorrer ao Azure OpenAI Service e ao GPT para criar e-mails de vendas.

A verdade é que o CEO da Microsoft, Satya Nadella, está ansioso para que a empresa seja vista como líder em IA e como uma rival à altura da Google. Internamente, vários executivos da Microsoft estão confiantes de que estão muito à frente da Google com o Bing AI e a futura integração em software de produtividade.