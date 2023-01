ChatGPT, afinal quem escreveu este texto?

Nos últimos tempos muito se tem ouvido falar sobre uma plataforma revolucionária de Inteligência Artificial capaz de produzir textos como humanos e não só! Falamos do ChatGPT, onde, por exemplo, a Microsoft já informou que quer investir 9 mil milhões de euros.

Mas como podemos experimentar esta plataforma? É fácil... muito fácil!

O GPT (Generative Pre-training Transformer) é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI que foi treinado com grandes volumes de dados de texto da internet, recorrendo à Inteligência Artificial

Este modelo é capaz de gerar texto escrito em diferentes estilos e idiomas e pode ser usado várias finalidades, como, por exemplo, a tradução automática, resumo automático, escrita assistida e geração de histórias (até mesmo escrita de trabalho e teses). O modelo original, designado de GPT-1, foi lançado em 2018 e desde então, várias versões melhoradas foram lançadas, como o GPT-2 e o GPT-3, que são ainda mais avançadas em termos de capacidade de geração de texto e compreensão do idioma.

A versão do GPT-3, designada de Chat GPT, foi treinada com dados de conversas, como diálogos, atendimentos ao cliente, etc, e com toda essa informação consegue responder perguntas e conversar de forma muito fluida e natural, além de possibilitar a criação de assistentes virtuais de maneira mais simples e eficiente.

Até aqui foi o ChatGPT que produziu o texto! Surpreendidos?

Como experimentar o ChatGPT?

Usar o ChatGPT é muito simples. Para tal basta ir ao site do projeto https://openai.com/blog/chatgpt/, registar-se e começar a fazer perguntas ao chatBot.

Pode fazer perguntar, por exemplo, sobre o Pplware, sobre futebol, pedir para gerar poemas, saber as regras de um jogo, etc.

Há já escolas que estão a proibir o uso desta plataforma. Por outro lado, a Microsoft, que é parceira da empresa que gere o ChatGPT, já revelou que pode integrar esta plataforma no seu motor de busca Bing e até no Word, Outlook e PowerPoint.

