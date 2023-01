Próximo smartphone Xiaomi “Ultra” vai chegar ao mercado global?

A Xiaomi tem reservado as versões "Ultra" dos seus smartphones topo de gama para o mercado chinês. Estas máquinas premium têm vindo a destacar-se pelas suas câmaras poderosas que, com os lançamentos de 2023, estarão ao acesso de mais utilizadores.

A informação ainda não é oficial, mas tudo indica que o Xiaomi 13 Ultra (ou 13S Ultra) seja apresentado já no Mobile World Congress em Barcelona, que arranca no último dia do mês de fevereiro.

A Xiaomi está a trabalhar com uma das empresas que ajudou a Huawei a conquistar, consecutivamente, os lugares de topo no que respeita à qualidade fotográfica dos seus smartphones, a Leica. Esta parceria foi anunciada em maio do ano passado e dela resultou o lançamento da linha Xiaomi 12s, onde se incluiu o modelo Ultra.

Os modelos Xiaomi 13 e 13 Pro já foram apresentados no final de dezembro e tudo indica que a versão Ultra tenha ficado em segredo para o MWC de 2023.

Segundo o 91mobiles, na feira de tecnologia móvel que vai decorrer em Barcelona já no final de fevereiro, a Xiaomi irá apresentar "um smartphone premium com câmaras Leica".

O que esperar do Xiaomi 13 Ultra?

Segundo alguns rumores que já circulam pela internet, serão as câmaras que mais se vão destacar neste novo smartphone, com a câmara principal de 1 polegada e que trará melhorias em relação à versão lançada no 12S Ultra. Além disso, é referido que a Xiaomi vai conseguir finalmente ser uma concorrente à altura da Samsung ou da Huawei no que respeita ao zoom.

O processador será, evidentemente, o Snapdragon 8 Gen 2 e o ecrã, também sem surpresas, terá resolução QHD+, sendo que as dimensões ainda não são conhecidas.

Todas as outras especificações, não deverão ser muito diferentes das dos smartphones Xiaomi 13 e 13 Pro. Sendo o palco do MWC o escolhido para apresentar o novo modelo Ultra, seria no mínimo estranho que este não tivesse finalmente disponível em mais mercados além do chinês. Até ao final de fevereiro, como tem sido hábito, a Xiaomi deverá deixar várias pistas sobre o seu próximo lançamento nas suas redes sociais.