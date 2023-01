Steam volta a bater recorde com mais de 32 milhões de utilizadores em simultâneo

Mesmo que os anos passem, o segmento dos jogos continua a ser um dos mais aliciantes para os utilizadores. E a prova disso mesmo é o continuado sucesso e a quantidade de acessos que a plataforma Steam continua a ter ao longo do tempo.

Neste sentido, e de acordo com as mais recentes revelações, o serviço de jogos para PC da Valve conseguiu bater mais um recorde fantástico ao atingir mais de 32 milhões de utilizadores em simultâneo. Para além disso, a plataforma conseguiu também bater a marca de 10 milhões de jogadores em simultâneo a jogar.

Steam consegue mais de 32 milhões de utilizadores online

Foi um fim-de-semana em grande para a Steam sendo que o serviço da Valve conseguiu bater mais um recorde importante para o segmento gaming. De acordo com o que foi revelado, no dia 7 de janeiro de 2023 a popular plataforma de jogos para PC conseguiu bater mais um recorde com mais de 32 milhões de utilizadores ligados ao mesmo tempo. Mas as boas notícias não se ficam por aqui pois a plataforma também conseguiu ultrapassar a marca de 10 milhões de jogadores no jogo pela primeira vez.

Em concreto, e segundo os dados revelados pela SteamBD, a Steam conseguiu um total de 10.082.055 jogadores ativos no jogo e 32.186.301 utilizadores que se encontravam online ao mesmo tempo no site. Assim, a plataforma consegue superar todos sos seus recordes anteriores.

Frequentemente divulgámos novos recordes batidos pela plataforma de jogos da Valve e tal só mostra que há um crescente interesse dos utilizadores pelo mundo dos jogos e, claro está, as novidades e novos lançamentos de títulos também ajudam a que tal aconteça. Estas e outras notícias também impulsionam a popularidade do serviço gaming.

