Os novos Xiaomi 13 e 13 Pro foram finalmente apresentados ao mundo

A Xiaomi estava pronta para revelar os novos Xiaomi 13 e 13 Pro há mais de uma semana. Este evento esteve agendado para ser revelado, mas finalmente foi avançado e as novidades reveladas ao mundo. Como esperado, estes novos smartphones são o que de melhor a indústria pode oferecer.

Estas duas propostas querem dominar o mercado e os argumentos estão à altura dessa tarefa. Vamos assim conhecer os novos Xiaomi 13 e o 13 Pro, com tudo o que de melhor a marca conseguiu preparar para 2023.

Um smartphone de topo

A Xiaomi tem apostado de forma muito forte no mercado dos smartphones Premium e isso tem sido visível nos seus últimos modelos. Aposta não apenas nas especificações, mas foca-se também no design e a forma como estes equipamentos são usados.

Os novos Xiaomi 13 e 13 Pro mostram que este caminho continua a ser percorrido e que a marca quer mesmo garantir um lugar de destaque. As suas linhas são a evolução natural do modelo anterior e por isso estes acabam por ser equipamentos que se sentem familiares.

Especificações de topo

Isso pode ser visto nas suas dimensões, que são mantidas, e também no próprio ecrã. Este está melhor, mas tem as mesmas formas quer no Xiaomi 13 quer no Xiaomi 13 Pro. A diferença está nas bordas, com o Xiaomi 13 a ser totalmente plano tanto, e o modelo Pro a ter um ecrã curvo com bordas bem mais finas.

Ficha técnica do Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 XIAOMI 13PRO XIAOMI 13 DIMENSÕES E PESO 8,38 mm

229 gramas (versão de vidro)

8,7 mm

210 gramas (versão de couro vegano) 7,98 mm

189 gramas (versão de vidro)

8,1 mm

185 gramas (versão de couro vegano) ECRÃ 6,73" AMOLED LTPO Samsung E6 Curvo

120 Hz, 480 Hz Touch Sampling

2K (3.300 x 1.440 pixels), 522PPI, 20:9

HDR10+, Dolby Vision, brilho máximo de 1.900 nits, 12 bits e DisplayMate A+

1920 Hz PWM Dimming

Corning Coated Gorilla Vitória de vidro AMOLED Samsung E6 de 6,36"

120 Hz, amostragem por toque 480 Hz

FHD+ (2400 x 1080 pixels), 20:9

HDR10+, Dolby Vision, brilho máximo de 1.900 nits, 12 bits e DisplayMate A+

revestido com Corning Gorilla Glass Victus PROCESSADOR Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Adreno 740 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Adreno 740 RAM 12GB LPDDR5X 8GB LPDDR5X ARMAZENAR 128/256/512 GB UFS 4.0 128/256/512 GB UFS 4.0 CÂMARA TRASEIRA 50 MP f/1.9, Sony IMX989, OIS, Ultra Wide de 1 polegada 50MP, Samsung JN1, f/2.4, FOV de 115°

Telefoto de 50 MP, Samsung JN1, zoom ótico de 3,2x, f/2,4 54 MP f/1.9, Sony IMX800, OIS

12MP Ultra Wide, f/2.4, FOV de 123°

Telefoto de 10 MP, zoom ótico de 3,2x, f/2,4 CÂMARA FRONTAL 32MP f/2.45 32MP f/2.45 BATERIA 4.820 mAh

Carregamento rápido de 120 W

Carregamento sem fio rápido de 50 W

Carregamento sem fio reverso de 10 W 4.500 mAh

Carregamento rápido 67 W

Carregamento sem fio 50 W

Carregamento reverso sem fio 10 W SISTEMA OPERATIVO Android 13 + MIUI 14 Android 13 + MIUI 14 CONECTIVIDADE 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.2

GPS

NFC

infravermelho

USB tipo C 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.2

GPS

NFC

infravermelho

USB tipo C OUTROS Alto-falantes estéreo Harman Kardon

Certificação IP68

Colaboração com a Leica para as suas câmaras

Disponível em diferentes acabamentos em vidro, couro vegano ou cerâmica

Revestimento traseiro anti-sujidade

Certificação Dolby Atmos

Leitor de impressão digital na tela Alto-falantes estéreo Harman Kardon

Certificação IP68

Colaboração com a Leica para as suas câmaras

Disponível em diferentes acabamentos em vidro, couro vegano ou cerâmica

Revestimento traseiro anti-sujidade

Certificação Dolby Atmos

Leitor de impressão digital na tela PREÇOS A partir de 4.499 yuan (600 euros) A partir de 3.999 yuan (545 euros)

É no seu interior que as mudanças mais sérias parecem chegar. Temos finalmente o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, o que resulta num aumento de desempenho de 37%, com um CPU 47% mais rápido que a geração anterior e uma GPU 49% mais rápida.

A fotografia é outro ponto importante, com a presença da Leica. Temos um sensor de 50 megapixels da Sony, que depois se ajusta aos 2 modelos do Xiaomi 13, com lente ultrawide e telefoto também de 50 MP no 13 Pro e uma ultrawide de 12 MP e telefoto de 10 MP no 13. A câmara frontal é de 16 MP nos 2 modelos.

No campo da bateria a Xiaomi volta a mostrar o seu melhor e a definir um novo padrão. Temos una carga rápida de 120W para o modelo Pro, com 19 minutos para atingir os 100%, compatível com carregamento sem fio invertido de 50W e 10W e 67W de terceira geração para o Xiaomi 13. Este último precisa de 38 minutos para ter a sua bateria carrega a 100%.

Por fim, destacam-se os materiais, em especial na parte traseira. Graças à tecnologia Nano Skin, esta área, tanto em acabamento de vidro quanto em couro vegetal, é quase impossível de manchar. Quanto a configurações e preços, no mercado chinês, temos o seguinte:

Xiaomi 13 - Preços e configurações

Xiaomi 13 8GB + 128GB: 3.999 yuan, 545 euros

Xiaomi 13 8GB + 256GB: 4.299 yuan, 586 euros

Xiaomi 13 12GB + 256GB: 4.599 yuan, 627 euros

Xiaomi 13 12GB + 512GB: 4.999 yuan, 682 euros

Xiaomi 13 Pro - Preços e configurações