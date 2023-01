Os óculos de sol com tecnologia não são propriamente uma novidade. Não falamos em realidade aumentada, mas sim em óculos preparados para servir de auscultadores. São óculos simples, equipados com sistema Bluetooth para emparelhar com o smartphone e que permitem ouvir música ou conversar, sem ter que segurar no smartphone ou sem ter que ter uns auscultadores colocados sobre os ouvidos.

Os KUMI Meta V1 são óculos polarizados e que estão disponíveis por cerca de 50 €.

Os KUMI Meta V1 são uns óculos de sol com design muito comum, muito semelhantes aos clássicos óculos Wayfarer da Ray-Ban. Contudo, a aste é mais larga para acoplar toda a tecnologia necessária.

Em prmeiro lugar conta com um módulo Bluetooth 5.0, para que seja feito emparelhamento com qualquer dispositivo, seja smartphone, tablet ou mesmo o PC.

vem com microfones integrados, altifalantes e botões de controlo. Assim, o utilizador pode usar os óculos polarizados para proteger a visão da claridade, fazer chamadas e ouvir música. Com os botões é possível atender e rejeitar chamadas, e controlar a aplicação de multimédia. São também compraíveis com as assistentes de voz mais populares.

São à prova de água, com certificado IPX4, o que faz com que não haja problema de apanharem com alguns pingos de chuva ou gosta de água da piscina... mas atenção, não podem ser submergidos.

A fabricante garante 8 horas de autonomia máxima e o carregamento total demora cerca de 1hora e meia. É evidente que automia vai depender muito do volume, a 100% não deverá ultrapassar as 5 horas.

As lentes podem ser removidas e trocadas, por lentes polarizadas, quando existir um acidente, ou por lentes com proteção contra as luzes azuis, disponíveis na caixa.

Os novos smartglasses KUMI Meta V1 estão disponíveis nas cores preto e azul, com a estrutura semi transparente, por um preço promocional de apenas 52€ (IVA incluído), com portes gratuitos e sem taxas adicionais na entrega.

Esta é uma oportunidade apresentada pela plataforma ZBANX.

KUMI Meta V1