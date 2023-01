Debaixo de fogo da Google, Apple promove o Desfazer Enviar da app Mensagens

A Apple partilhou nesta segunda-feira dois novos anúncios do iPhone 14 no seu canal YouTube. Enquanto um deles destaca o novo Modo de Ação para vídeos, o outro promove uma funcionalidade introduzida com iOS 16 para cada utilizador do iPhone, que é o Desfazer Enviar da app Mensagens. Esta aplicação, conforme temos visto, continua debaixo de fogo da Google, que pressiona a empresa de Cupertino para adotar RCS.

Para mostrar as capacidades da app de mensagens, mais concretamente da funcionalidade Unsend iMessage (em português Desfazer Enviar) a Apple lançou um Vídeo com o nome R.I.P. Leon... interessante!

Apple promove funcionalidades com novos vídeo do iPhone 14

O primeiro vídeo está focado na promoção do Modo de Ação do iPhone 14, que utiliza a lente ultra larga para captar vídeo com uma estabilização incrível.

O modo de ação transforma uma câmara trémula em vídeo suave. Relaxa, é o iPhone 14.

Diz a Apple na publicidade.

Vale a pena notar que o Modo de Ação está disponível para cada modelo do iPhone 14 e iPhone 14 Pro, mas não para a geração anterior de iPhones.

O segundo anúncio, com o título "R.I.P. Leon", destaca a funcionalidade Unsend iMessage (Desfazer Enviar), que faz parte do iOS 16. O vídeo de meio minuto mostra de uma forma engraçada como os utilizadores podem evitar situações embaraçosas apagando mensagens enviadas para os seus contactos.

"Desfazer Enviar e editar mensagens". Relaxa, é o iPhone.

Descreve a empresa.

Uma coisa a ter em mente é que embora a Apple esteja a promover o Desfazer Enviar com um anúncio do iPhone 14, a funcionalidade está disponível para todos os modelos de iPhone com o iOS 16. Também se aplica aos modelos de iPad que executam iPadOS 16.

Curiosamente, pelo menos até agora, a maioria dos anúncios promove o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus, mas não os modelos Pro.

Os únicos anúncios para o iPhone 14 Pro foram partilhados pela empresa pouco depois do seu anúncio em setembro, incluindo um que destaca a Dynamic Island e outro que mostra a funcionalidade de Deteção de acidente.

