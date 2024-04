Apple disponibiliza primeira beta do iOS 17.5 e do iPadOS 17.5 para programadores

Na continuidade de evolução e afinação do iOS 17, a Apple disponibilizou agora a primeira versão beta do iOS 17.5 e do iPadOS 17.5 para programadores. O que virá de novo?

Vem aí mais uma versão com novidades?

A Apple disponibilizou hoje as primeiras versões beta das próximas atualizações do iOS 17.5 e do iPadOS 17.5 aos programadores para efeitos de teste, com o software a chegar duas semanas depois de a Apple ter lançado o iOS 17.4 e o iPadOS 17.4.

Como tal, os programadores registados podem participar nas versões beta. Simples, basta ir a Definições > Atualização de software, e usam a opção "Atualizações beta". Depois basta selecionada iOS 17 ou iPadOS 17 Developer Beta. É necessário um ID Apple associado a uma conta de programador para descarregar e instalar a versão beta.

A maioria das funcionalidades que a Apple prometeu que viriam no iOS 17 já foram lançadas, mas espera-se que o iOS 17.5 introduza alterações adicionais no ecossistema de aplicações na União Europeia. Os programadores de aplicações poderão oferecer aplicações para descarregar no iPhone diretamente a partir dos seus sítios Web, para além de o poderem fazer através de mercados de aplicações.

Portanto, à pergunta o que virá de novo, seguramente serão correções de bugs e atualizações de segurança. Se mais houver, vamos descobrir e traremos aqui todas as novidades.

Junto com estas versões, a Apple disponibilizou também a primeira beta do macOS Sonoma 14.5, tvOS 17.5 e watchOS 10.5. Para os Apple Vision Pro, há igualmente novidades: a primeira beta do visionOS 1.2.