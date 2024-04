Hauma – A Detective Noir Story a caminho da Switch

A Assemble Entertainment revelou na semana passada o desenvolvimento de Hauma - A Detective Noir Story, uma investigação que decorre em Berlim, a cargo da equipa de produção dos estúdios SenAm, para a Nintendo Switch.

Hauma - A Detective Noir Story trata-se de uma investigação que decorre em Berlim, a cargo da equipa de produção dos estúdios alemães SenAm, para a Nintendo Switch.

Hauma - A Detective Noir Story trata-se de uma novela visual, com um aspeto muito cartoonesco que apresenta um ambiente de mistério e intriga, passado em Berlim, que o jogador terá de revelar.

O jogo, com lançamento previsto para o Verão deste ano, convida o jogador a desmascarar uma conspiração que se desenrola nas altas camadas da sociedade berlinense, através dos olhos de Judith, uma antiga detetive.

Apresentando locais inspirados nos verdadeiros para o jogador visitar e explorar, Judith apercebe-se de estranhos e misteriosos eventos a ocorrer na capital alemã e parte para a investigação que a levará a descobrir o passado da cidade e muitos segredos perdidos no tempo.

Embebido pelo ambiente visual mais cartoon de Hauma - A Detective Noir Story, o jogador terá de resolver vários puzzles e desafios, assim como ir recolhendo pistas e indícios em conversas com os habitantes da cidade. As conversas com os NPC serão baseadas num sistema de escolha das respostas/perguntas a fazer que envolvem reações dos interlocutores que terão impacto no jogo.

Com as pistas recolhidas, cabe ao jogador unir os pontos e ir descobrindo a intriga que inunda a cidade e os mistérios por detrás da cidade.

Um dos aspetos mais distintos de Hauma - A Detective Noir Story é a implementação do Mind Palace. Trata-se de um sistema de inventário mas que, em vez de armazenar itens, armas ou ferramentas, permite armazenar pistas e indícios, interligados entre si que, quando devidamente ligados, conseguem revelar as respostas a muitas das questões que o jogo levanta.

Hauma - A Detective Noir Story será lançado para a Nintendo Switch neste Verão.