Sony anuncia a nova PlayStation 5 que é 30% menor do que a original

Muito já se havia falado da possibilidade da Sony revelar mais novidades relativamente à sua PS5 e hoje foi finalmente o dia. A empresa japonesa anunciou finalmente a sua nova consola PlayStation 5 'Slim' que tem um tamanho 30% inferior comparativamente ao modelo original. Venha então conhecer mais pormenores.

Cá está finalmente o novo design da PlayStation 5

Foi com surpresa que a Sony anunciou oficialmente o novo design da sua consola PlayStation 5. Tal como já se previa, este é um modelo 'Slim' que consegue ser até 30% menor do que a versão original. E também parece que o seu aspeto vai ao encontro daquilo que os rumores indicavam. Para além das dimensões, a nova PlayStation 5 é muito mais leve também, cerca de 18% e 24% a menos do que o modelo normal e digital, respetivamente, originais.

Então de acordo com a empresa, a nova PS5 mais pequena conta com 1 TB de armazenamento na versão normal e na versão Digital. Com o novo modelo, há ainda a opção de se adicionar uma unidade de disco Blu-ray Ultra HD ao modelo Digital.

Através das imagens, algo que salta imediatamente logo à vista é então o design propriamente dito, onde a nova consola conta não com duas mas com quatro placas que cobrem o interior do equipamento.

O novo modelo vai ficar disponível para venda a partir do mês de novembro nos Estados Unidos da América, em lojas selecionadas, e em direct.playstation.com. Ao longo dos próximos meses chegará a outros países. E assim que o stock dos atuais modelos da PS5 esgotem, a Sony tornará este no único modelo disponível.

Veja os preços recomendados para o novo modelo da PS5:

Estados Unidos

PS5 com unidade de disco Blu-ray Ultra HD – 499,99 USD

Edição digital PS5 – 449,99 USD

Europa

PS5 com unidade de disco Blu-ray Ultra HD – 549,99 EUR

Edição digital PS5 – 449,99 EUR

Reino Unido

PS5 com unidade de disco Blu-ray Ultra HD – 479,99 GBP

Edição digital PS5 – 389,99 449,99 GBP

Japão

PS5 com unidade de disco Blu-ray Ultra HD – 66.980 JPY (com impostos)

Edição digital PS5 – 59,980 JPY (com impostos)

Um suporte horizontal será incluído com a PS5. Já o suporte vertical compatível com todos os modelos da consola será vendido separadamente por 29,99 USD | 29,99 EUROS | 24,99 libras esterlinas | 3.980 ienes.

