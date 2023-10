WhatsApp tira mais uma ideia do Telegram: com uma diferença interessante, desta vez

Quando se trata de melhorar o WhatsApp, a Meta não tem problemas em inspirar-se no Telegram. A aplicação de mensagens da gigante das redes sociais implementou características e funções do seu principal concorrente, como as mensagens de vídeo e os Canais. Agora, aposta em mais uma.

Já sabíamos que o WhatsApp estava a trabalhar na possibilidade de fixar mensagens nas conversas. Agora temos a certeza de que o lançamento inicial já começou. Como qualquer primeira fase, esta nova funcionalidade começou a aparecer em alguns utilizadores beta da aplicação, pelo que teremos de esperar que chegue a todos.

WhatsApp vai permitir que as mensagens sejam fixadas dentro da app

Para quem nunca utilizou o Telegram, esta será uma funcionalidade bastante nova e possivelmente muito útil. Até agora, o WhatsApp só permitia fixar chats, de forma a que as conversas que nos interessavam aparecessem no topo da aplicação. Ou seja, não podíamos fixar uma mensagem específica, mas sim toda a conversa.

A última versão do WhatsApp permite-nos fixar mensagens específicas. Basta selecionar a mensagem em questão e clicar em Pin (Fixar) para que esta apareça no topo da conversa. Numa conversa sobre uma reunião, por exemplo, podemos fixar uma mensagem com um endereço, uma imagem ou um link. No entanto, esta funcionalidade vem com uma diferença fundamental em relação ao Telegram.

Ao fixar uma mensagem, o WhatsApp permitir-nos-á selecionar o tempo que esta permanecerá no topo da conversa. Poderemos escolher entre três opções: 24 horas, 7 dias ou 30 dias. A aplicação não nos permitirá definir uma duração específica, mas poderemos apagar a mensagem destacada a qualquer altura.

Na captura de ecrã da WaBetaInfo, vemos também que a Meta está a trabalhar numa interface de partilha de conteúdos com um design mais moderno. Ambas as funcionalidades começaram a aparecer em alguns utilizadores da versão beta 2.23.21.4 do WhatsApp. No entanto, não sabemos exatamente quando é que o lançamento generalizado poderá acontecer. Teremos de esperar por estas novas funcionalidades.

Leia também...