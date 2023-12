À medida que os rumores sobre a data de lançamento do Galaxy S24 se aproximam, as fugas de informação sobre o telemóvel começam a intensificar-se. Um rumor recente afirmava que o Samsung Galaxy S24 Ultra poderia manter a câmara periscópica de 10x do seu antecessor, mas foi praticamente abatido por outro rumor de uma fonte fiável. Surgiram agora provas mais evidentes que sugerem que o telemóvel irá, de facto, abandonar a câmara com zoom de 10x.

Será que vale a pena ter um zoom destes?

Armado com um sensor principal de 200MP, uma lente Ultra grande angular de 12MP, uma Teleobjetiva de 10MP 3x e uma unidade de periscópio de 10MP 10x, o Galaxy S23 Ultra é um dos melhores telefones, em termos de câmaras, de 2023. O módulo de 10MP 10x é particularmente impressionante e dá ao telefone uma maior gama de zoom do que outros dispositivos.

Em setembro, foi noticiado que o Galaxy S24 Ultra perderia a câmara de 10MP 10x, com rumores subsequentes a afirmarem que seria substituída por uma câmara de 50MP com zoom ótico de 5x.

Em dezembro, um rumor afirmava que o telemóvel manteria a câmara de 10x, e o material de marketing oficial que vazou recentemente não esclareceu exatamente a confusão, afirmando que o telemóvel teria uma câmara telefoto quádrupla com zoom de 2x, 3x, 5x e 10x, sem mencionar as especificações exatas das lentes Teleobjetivas.

Para dissipar a confusão, @chunvn8888 publicou uma imagem do conjunto de câmaras do Galaxy S24 Ultra.

Partindo do princípio de que a fuga de informação é real, a imagem mostra claramente que o Galaxy S24 Ultra não tem uma câmara periscópio de 10MP 10x. Embora muitos fiquem tristes por ver a câmara de 10x desaparecer, esta pode ser uma decisão sensata. Uma vez que a câmara de 50MP tem uma resolução mais elevada, irá registar mais detalhes.

E como o termo "câmara teleobjetiva quádrupla" implica, parece muito provável que o Galaxy S24 Ultra utilize o corte do sensor e o zoom digital para um alcance de zoom de 10x.

Há rumores de que o telefone terá um ecrã de 6,8 polegadas, design de titânio, bateria de 5.000mAh e Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.