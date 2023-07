Elon Musk tem telhados de vidro? Pode ter uma casa de vidro com dinheiro desviado da Tesla

Elon Musk poderá ter sido investigado pela Tesla por um alegado desvio de dinheiro da empresa, para a construção de um edifício em vidro, apelidado de Project 42, próximo da Gigafactory do Texas. Afinal, não tem telhados de vidro... mas uma casa inteira.

Um projeto quase secreto dentro da Tesla apelidado de "Project 42" pode estar associado a um empreendimento que envolve uma casa de vidro para Elon Musk, segundo revelou o The Wall Street Journal.

Anteriormente, o projeto já tinha sido alvo de escrutínio dentro da empresa depois de um pedido de vidro feito como parte dos esforços de planeamento da construção. Na época, a investigação interna sobre o pedido tinha como alvo Omead Afshar, um executivo que liderava a fábrica da Tesla no Texas, uma informação divulgada pelo Bloomberg na época.

As novas informações revelam que o conselho da Tesla também investigou qualquer envolvimento de Musk no projeto e também a quantidade de tempo que os funcionários gastaram nele.

Os conceitos para a casa incluíam um "hexágono torcido" ou um cubo de vidro que lembrava a loja da Apple na 5ª Avenida. Parecia ser um espaço pessoal, já que incluía quartos, casas de banho e uma cozinha.

Não é evidente, ainda assim, se o projeto de construção ainda está em andamento ou se o pedido de vidro já foi entregue. Até ao momento, os representantes da Tesla não responderam aos pedidos de comentários por parte da imprensa internacional.

Há que considerar que os executivos às vezes recebem regalias na empresa, sendo que as políticas para essas recompensas variam. No entanto, a abordagem da Tesla é relativamente rígida. A empresa exige uma auditoria do comitê do conselho para qualquer despesa acima de $ 120.000 em que uma pessoa relacionada, como o próprio CEO, tenha um interesse material.

A verdade é que, apesar da imensa fortuna de Elon Musk, os casos de ilegalidades têm pontuado o seu percurso.