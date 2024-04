Smart procura parceiros para o novo minicarro elétrico ForTwo

A Smart quer desenvolver a sua própria plataforma dedicada para um substituto do ForTwo, cuja produção do modelo atual terminou no mês passado. No entanto, precisa de parceiros para partilhar os custos.

Conforme adiantado por um executivo da empresa, a Smart está à procura de parceiros para desenvolver e construir um sucessor para o seu icónico carro citadino de dois lugares ForTwo.

A produção da terceira geração do ForTwo terminou no dia 28 de março numa antiga fábrica da Mercedes-Benz, em Hambach, França, que é agora propriedade da fabricante britânica Ineos Automotive.

Segundo Dirk Adelmann, CEO da Smart Europe, numa videoconferência na semana passada, a data de lançamento de um sucessor do ForTwo, que deverá chamar-se #2, ou "Hashtag 2", ainda é incerta.

Há dois meses, começámos a trabalhar numa nova plataforma dedicada para sustentar um futuro automóvel citadino Smart de dois lugares, mas precisamos de parceiros para viabilizar o seu negócio.

Partilhou Adelmann.

Apesar de ter procurado plataformas elétricas existentes que pudessem ser encurtadas para um modelo de dois lugares com um comprimento entre 2,7 metros e 2,8 metros, mas continuassem a oferecer elevados padrões de segurança e uma sensação de qualidade superior, a Smart não encontrou nenhum que fosse ao encontro do pretendido.

Queremos manter a classificação de quatro ou cinco estrelas nos testes de colisão do Euro NCAP, as funcionalidades ADAS como no nosso #1 e #3, para ter uma autonomia decente. Definitivamente, temos de desenvolver uma plataforma, porque infelizmente ela ainda não existe.

Na ausência de uma plataforma que correspondesse às suas ambições, e após conversações com várias fabricantes de automóveis europeias, a Smart decidiu avançar sozinha. Em fevereiro, começou a trabalhar numa nova arquitetura dedicada denominada Arquitetura Elétrica Compacta (em inglês, ECA).

Conforme assegurado pelo CEO da Smart Europe, caso seja aprovada para produção, a nova plataforma será detida e desenvolvida pela Smart.

A Smart lançou o seu primeiro ForTwo em 1998, seguido de uma segunda geração em 2006 e uma terceira em 2014.

Gostaríamos muito de ter este carro, não só do meu ponto de vista, mas se perguntarmos aos clientes, se perguntarmos aos nossos retalhistas, todos eles gostariam de ter um futuro veículo de dois lugares no catálogo.

De acordo com a Automotive News Europe, Adelmann não partilhou potenciais volumes, nem uma possível data de lançamento.