AWS: criar uma máquina Linux com Django e MySQL

O Amazon Web Services (AWS), tal como o nome sugere, é um conjunto de serviços/funções que estão disponíveis via Web. Hoje vamos ensinar como podem criar facilmente uma máquina Linux com suporte para Django e MySQL no AWS.

Django é uma estrutura web Python de alto nível que incentiva o desenvolvimento rápido com um design limpo e pragmático. Desenvolvido por programadores experientes, esta framework simplifica todo o processo sem ter de "desenvolver a roda". A framework é gratuita e de código aberto - saber mais aqui.

O MySQL é muito provavelmente o sistema de gestão de base de dados (SGBD) mais usado em todo o mundo, estando disponível em várias versões e para diferentes sistemas operativos.

"AWS" é a sigla para "Amazon Web Services", que é a plataforma de serviços de computação na nuvem disponibilizados pela Amazon. Esta plataforma é bastante utilizada por empresas e programadores para alojar apps, sites e sistemas de forma escalável e confiável.

AWS: Passos para ter uma máquina com Django + MySQL

Primeiro devem começar por criar uma conta no AWS caso ainda não tenham - ver aqui. Depois devemos criar um virtual Servre (EC2) ou logo um criar um Lightsail, que é uma máquina com Linux.

Em seguida, criem uma instância indicando o sistema operativo que pretendem e nas plataformas escolham Django. Aguardem uns minutos até a instância ficar disponível.

Uma vez criada a instância, a mesma aparecerá tal como mostra a figura seguinte. Se pretendermos, é só arrancar a máquina e temos o nosso ambiente de programação disponível.

Vamos agora criar a Base de Dados! Para tal, basta ir ao menu lateral esquerdo e escolher Databases. A plataforma permite que escolham uma base de dados MySQL ou PostgreSQL. Indiquem o utilizador que pretendem, password, nome da base de dados, etc.

Vamos agora arrancar a máquina. Depois de ter iniciado, é possível ver o endereço de IP público e até nos podemos ligar à mesma via SSH.

De referir também que, se vamos criar uma Web app num porto lógico definido, temos de criar uma regra na firewall do Sistema. Isso faz-se no separador Networking.

No settings.py do projeto, é preciso que indiquem os ALLOWED_HOSTS. No mesmo ficheiro devem também indicar os parâmetros do MySQL. Os parâmetros necessários podem ser obtidos no separador Databases.

E está feito em termos de ligação e plataforma base. Agora é só criar as views, os models e tudo o resto que faltar para o seu projeto. Alguma dúvida ou questão deixem nos comentários.