Os serviços de streaming de vídeo têm estada a mudar as suas regras de partilha de contas e a Disney + quer seguir o mesmo caminho. Já tinha dado a entender que ia impor limites nesta área e agora formalizou-o será primeiro no Canadá que vai testar a novidade, sendo claro que depois a estenderá ao resto do mundo.

Se a Netflix é o mais claro exemplos de que o fim da partilha de passwords é algo positivo para as empresas de streaming, uma nova quer adotar essa mesma postura. A Disney+ anunciou que em breve aplicará essa mesma filtragem, mas por enquanto apenas no Canadá.

As regras do Disney+ passam a ser claras e a impedir a partilha de contas e passwords com outras pessoas fora da sua residência. Apenas os que moram no mesmo local, podem fazer isso e, se quiserem, mudar vão ter de passar a pagar por isso.

Por agora não existem ainda informações de quanto será o aumento e como este se irá processar entre os utilizadores. A verdade é que a empresa apenas atualizou a página de contrato com os assinantes e que ali já consta informação deste processo.

Claro fica também que a Disney+ introduzirá uma nova opção para quem quiser adicionar membros extra às suas contas, para assim poder usar o serviço. Este é, mais uma vez, o modelo que a Netflix adotou para a sua transição no final da partilha de contas.

Também, e como foi visto no passado, esta mudança chegará primeiro ao Canadá, para validar o método usado e como será aplicado. Depois, mais tarde, será alargado ao resto dos países onde a Disney+ tem presença e onde oferece o seu serviço.

Esta não será certamente a notícia que os utilizadores deste serviço de streaming esperava. A partilha de contas é algo que parece institucionalizado e todos fazem. O fim deste processo vem com o aumento de custos e a criação de novas contas, tal como aconteceu com a Netflix.