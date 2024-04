WhatsApp tem novas regras para os utilizadores! Descubra o que muda a partir de hoje

O dia 11 de abril estava marcado como uma data de mudança para o WhatsApp. É nesse momento que muitas das regras da DMA entram em vigor e têm de ser aceites por todos os que querem continuar a usar este serviço. Agora que essa data chegou, descubra o que terá de aceitar e o que vai mudar no WhatsApp.

Utilizadores têm de aceitar e mudar

O WhatsApp muda hoje as suas regras de utilização e os utilizadores têm de as aceitar. Esta é uma mudança que não acontecia desde 2021 e que vem alterar vários elementos do que é oferecido pelo serviço de mensagens da Meta.

Da informação fornecida aos utilizadores, fica claro que quem quer continuar a usar o WhatsApp terá de aceitar a mudança. Quem criou a sua conta após o dia 26 de fevereiro não precisa de o fazer, visto que foi nesse data que as novas regras foram disponibilizadas e passaram a ser o padrão.

Uma vez que surgem das mudanças impostas pelo DMA, estas novas regras de utilização apenas vão ser implementadas na Europa. Nos restantes territórios as anteriores definições vão manter-se.

As novas regras do WhatsApp

A mudança e o respetivo pedido de autorização foi mostrado aos utilizadores nos últimos tempos no WhatsApp, para os utilizadores poderem ter contacto com as mudanças. Os utilizadores do WhatsApp, que devem concordar, ou não, com a mudança e as novas regras. Resumidamente, as alterações aplicadas estão presentes abaixo para todos.

A idade mínima para usar o WhatsApp na Europa foi alterada de 16 para 13 anos.

na Europa foi alterada de 16 para 13 anos. Os mecanismos internacionais de transferência de dados são modificados para se basearem no Quadro de Privacidade de Dados UE-EUA.

são modificados para se basearem no Quadro de Privacidade de Dados UE-EUA. Mensagens e chamadas pessoais permanecerão cifradas de ponta a ponta e nem mesmo o WhatsApp conseguirá lê-los ou ouvi-los.

e nem mesmo o WhatsApp conseguirá lê-los ou ouvi-los. Serão incluídos mais detalhes sobre os novos requisitos da UE para enviar ou receber mensagens no WhatsApp de apps de terceiros compatíveis.

no WhatsApp de apps de terceiros compatíveis. Serão atualizadas informações sobre os canais: como denunciar conteúdos, recorrer de decisões e como são recomendados.

Ao continuar a usar o WhatsApp após o dia de hoje (11 de abril de 2024), o utilizador aceita as atualizações aos Termos de Serviço do WhatsApp. Se os utilizadores não quiserem aceitar as novas regras, será possível obter mais informações sobre opções da conta e decidir como quer usar os dados associados à conta.