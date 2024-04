Youtube testa mudanças na sua interface e a Internet não está a gostar nada disso

A Google tem o hábito de mudar a interface dos seus serviços com muita frequência e o YouTube parece não escapar. Este é um processo que nem sempre é bem recebido e agora está a repetir-se. A interface do YouTube muda novamente e a Internet parece que não gosta nada disso.

Google está a testar mudanças no YouTube

Têm sido várias as decisões menos lógicas que a Google tem aplicado no YouTube. Este serviço de vídeo tem recebido mudanças na sua interface, numa procura constante de tornar este elemento perfeito ou perto deste patamar. Não tem sido fácil e várias alterações foram já vistas.

A mais recente mudança está a ser lançada agora e já começou a chegar aos utilizadores. Será simples perceber que a interface do YouTube mudou, com uma revisão completa dos elementos que cercam o leitor de vídeo do YouTube. Temos assim o título do vídeo, as informações do remetente e os comentários foram deslocados para a direita, trocando de lugar com as sugestões de vídeo.

Leitor de vídeo recebe alterações grandes

Como resultado disso, o YouTube acabou de reduzir todos os botões, textos e comentários na coluna estreita à direita. Ao mesmo tempo, temos os vídeos recomendados e a lista de Shorts que surgiram aqui há pouco tempo, agora têm um lugar de destaque logo abaixo do leitor de vídeo.

Naturalmente que esta mudança não está a ser bem recebida pelos utilizadores e rapidamente estes fizeram questão de mostrar isso à Google. Relatam que com esta alteração, a interface acaba por se tornar muito densa, com muito espaço desperdiçado no ecrã, em especial nas barras nas laterais.

Utilizadores queixam-se na Internet

Curiosamente, e mesmo com estas reações negativas, há utilizadores que entendem a mudança e porque esta aconteceu. Relatam que assim pode ler e interagir com os comentários enquanto assistem ao vídeo, sem ter de descer na página e deixar de ter o leitor e o próprio vídeo visível.

Mesmo com estas opiniões expressas na Internet, não existe ainda a certeza se esta nova interface do YouTube será adotada. Faz parte de um teste mais alargado que a Google está a fazer, para medir a adoção e a rejeição de várias mudanças nos elementos. Resta saber o que esses testes vão produzir e como será a mudança, se chegar a acontecer.