Olá pai, olá mãe… mais um burlão que foi apanhado pela PJ

Os esquemas fraudulentos que circularam nas plataformas digitais são variados. O esquema batizado como "Olá pai, olá mãe" ainda é uma realidade, tendo sofrido algumas variações nos últimos tempos. A PJ deteve recentemente um cidadão estrangeiro em flagrante delito pela prática de burla qualificada.

O esquema não é novo, mas continua com força em Portugal. O Modus Operandi é simples! A vítima recebe uma mensagem no WhatsApp a dizer que é o filho ou filha e que precisa de dinheiro (atualmente existem algumas variações no texto). O "atacante", que se faz passar por filho ou filha, começa por dizer que mudou de número e pede ao "pai", que é a vítima, para lhe transferir um determinado valor via MB WAY.

A Polícia Judiciária deteve recentemente cidadão estrangeiro, na região de Leiria, por burla qualificada. Segundo as informações, foram apreendidos sete modems que tinha associados 32 cartões SIM por equipamento, ou seja, o suspeito operava 224 cartões em simultâneo.

De acordo com o comunicado da PJ...

Esta operabilidade permitia a remessa/receção de mensagens, originando que num dia pudessem ser enviadas milhares de mensagenscom os argumentos conhecidos por ‘olá pai, olá mãe’. O suspeito interagia com terceiros, em rede, podendo efetuar esquemas do género no território nacional, bem como noutros países

A PJ refere ainda que...

A investigação identificou o uso massivo de cartões, concretizável no facto de terem sido apreendidos milhares de cartões, mais de sete mil cartões por utilizar e mais de mil e quinhentos já utilizados em práticas delituosas. No final, tornou-se percetível o modus operandi, face aos elementos de prova recolhidos, frustrando-se, com a presente investigação e operação policial, a consumação, em território nacional e além-fronteiras, de milhares de burlas informáticas