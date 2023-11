iSell & Repair inicia a campanha Black Week com descontos até 30% em iPhones e não só

É verdade que um smartphone topo de gama não é para qualquer bolso, e na hora de investir, geralmente há outras coisas a ponderar. Mas... e se, além de conseguir comprar um equipamento recondicionado, que por si só já é mais em conta, ainda o conseguir fazer com descontos até 30%? Conheça a campanha Black Week da iSell & Repair.

A marca iSell & Repair

A empresa iSell & Repair, fundada em 2016, nascei de dois empreendedores da área da tecnologia. Juntos, viram uma oportunidade de complementar as suas competências e conhecimentos adquiridos, criando um negócio que pudesse ir ao encontro de novas necessidades dos consumidores, ao mesmo tempo que seguiriam os seus sonhos.

Com o seu crescimento, a equipa foi reforçada e conta atualmente com cerca de 15 jovens colaboradores. É uma equipa totalmente portuguesa, onde o seu profissionalismo, qualidade e rapidez se refletem num serviço de excelência, comprovado pela elevada classificação no Trustpilot.

A iSell.pt dedica-se assim à venda e reparação de telemóveis, tablets e computadores portáteis. Além disso, na sua montra conta ainda com smartwatches, auriculares e todo o tipo de acessórios.

Campanhas Black Week: de 17 a 26 de novembro

É hoje que tudo começa!

A começar hoje e durante 9 dias, até 26 de novembro, pode contar com diversos descontos em todo o site. Cada dia terá um destaque especial, mas pode já ficar a saber que poderá contar com descontos até 30% em iPhones e acessórios.

Além disso, estarão disponíveis também promoções de 24h exclusivas, a decorrer no instagram @isellandrepair.

Se procura um smartphone iPhone, Samsung, portátil ou acessórios, ou mesmo se tem um destes equipamentos para reparação, vale a pena aproveitar a semana Black Week e conseguir assim uma oportunidade ao melhor preço.

iSell & Repair