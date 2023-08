Fortinet é líder no IT/OT Network Protection Platforms Navigator

A Fortinet, líder mundial de cibersegurança que fomenta a convergência entre segurança e redes, foi nomeada pela Westlands Advisory, uma empresa líder em análise e estratégia em segurança OT, como a única marca líder em IT/OT Network Protection Platforms Navigator em 2023.

A empresa continua a apoiar os clientes com os seus investimentos contínuos no desenvolvimento de produtos e na construção de um OT-Aware Security Fabric, que permite que várias tecnologias trabalhem em conjunto em ambientes IT e OT com inteligência de ameaças partilhada e gestão simplificada que oferece visibilidade total em toda a superfície de ataque.

Inovação, escalabilidade e facilidade de implementação para organizações OT

A Westlands Advisory salienta que um dos principais pontos fortes da Fortinet é "a sua capacidade de fornecer soluções de segurança em todo o modelo Purdue, do sensor à cloud. Os parceiros e clientes do sector citam frequentemente as soluções da Fortinet como sendo fáceis de implementar, utilizar e escalar."

Este reconhecimento da Westlands Advisory reforça o compromisso da Fortinet com a segurança OT, que é uma das principais prioridades da empresa. Ao longo do último ano, a Fortinet aumentou a sua quota de mercado no mercado OT e é agora um dos fornecedores OT com o crescimento mais rápido, no caminho certo para atingir o objetivo de ser o número um em segurança OT. Como observa a Westlands Advisory, o "negócio OT da Fortinet cresceu fortemente, ultrapassando o crescimento médio do mercado, devido ao aumento do investimento em produtos, pessoas e operações de vendas e marketing".

Benefícios e riscos da convergência das redes IT/OT

Para dar resposta aos desafios dos clientes relacionados com a gestão de ameaças e vulnerabilidades, a Fortinet adota uma abordagem de plataforma para OT utilizando o Fortinet OT-Aware Security Fabric. Este portfólio de produtos, soluções e serviços de cibersegurança é projetado especificamente para redes industriais, estendendo os recursos do Fortinet Security Fabric para redes OT em fábricas, locais remotos e outros ambientes de tecnologia operacional.

Os recursos e produtos centrados em OT no OT-Aware Security Fabric incluem:

Rede segura, utilizando a Firewall FortiGate de próxima geração, o FortiNAC e o FortiSwitch para OT, incluindo hardware robusto para ambientes adversos;

Informações sobre ameaças através dos Serviços de Segurança OT e IoT e da Inline Sandbox;

Zero-Trust Access com o FortiPAM Secure Remote Access;

Operações de segurança, utilizando FortiDeceptor, FortiEDR, FortiNDR, FortiAnalyzer, SEIM, SOAR e serviços profissionais para OT

Um ecossistema aberto de alianças e integrações com os principais fornecedores de tecnologia OT

O OT-Aware Security Fabric fornece segurança para ecossistemas convergentes de IT/OT para mitigar o ciber risco nas empresas de sistemas industriais.