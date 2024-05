SpaceX faz história e realiza a primeira chamada de vídeo entre smartphones na rede Starlink

A utilização de serviços de satélite para ajudar os utilizadores dos smartphones é cada vez mais comum. Por agora continua limitada a mensagens de texto, mas em breve irá ter mais funcionalidades e serviços adicionais. A provar o seu desenvolvimento, a SpaceX revelou a primeira chamada de vídeo feita entre smartphones na rede Starlink.

Apesar de existirem já serviços de comunicação via satélite, a SpaceX não quer perder o seu espaço de crescimento. É através da rede da Starlink que quer oferecer esse serviço, mas com alterações importantes, que o irá destacar da concorrência direta.

A empresa de Elon Musk quer ir muito mais longe que as mensagens de texto e oferecer serviços adicionais, como chamadas de voz e de vídeo. Tem apontado para iniciar a disponibilização deste serviço ainda este ano e os testes têm decorrido de forma muito satisfatória, estando cada vez mais próxima da solução final.

Como prova de todos os seus desenvolvimentos, a SpaceX revelou agora um vídeo no X onde mostra algo que temos como simples, mas que é uma pequena revolução. Mostra uma chamada de vídeo no X entre dois utilizadores, sendo que um deles usa a rede da Starlink.

First video call on @X completed through @Starlink Direct to Cell satellites from unmodified mobile phones!



We’re excited to go live with @TMobile later this year pic.twitter.com/v4nA5B75EX