WhatsApp: sabia que pode esconder conversas dentro da app e protegê-las com um emoji?

O WhatsApp tem uma série de funcionalidades ocultas e, a par da segurança, na qual se foca cada vez mais, tem também alguns segredos que potencializam a privacidade. Se por qualquer motivo quer esconder uma conversa na plataforma de mensagens, saiba que é possível. Mostramos-lhe como neste passo a passo muito simples para o iOS.

Por haver plataformas muito semelhantes, o WhatsApp tem investido em novidades, tentando reunir vantagens para se destacar.

Antes, o WhatsApp já tinha a opção de trancar chats, permitindo aceder-lhes apenas por via de Face ID ou do código do telefone. Porém, mantinha-as numa pasta, no topo das Conversas.

Agora, a plataforma de mensagens permite esconder esses chats trancados, dando-lhes mais propósito - pois, dessa forma, elas ficam efetivamente ocultas.

Caso esteja naquele grupo da festa surpresa de um amigo ou se tem alguma(s) outra(s) conversa(s) para esconder, mostramos-lhe como é simples.

Como ocultar conversas trancadas no WhatsApp?

Primeiro, tranque a conversa. Pode fazê-lo diretamente nas Conversas (conforme mostrado acima) ou abrindo o chat em específico e trancado-a nas definições dessa conversa: abra o chat que pretende trancar, clique no nome, deslize até encontrar Trancar conversa e ative.

Após ter pelo menos um chat trancado, a pasta aparecerá no topo das Conversas e pode ser aberta por via de Face ID ou código do telefone. Entre na pasta e aceda a Definições, no canto superior direito.

Agora, clique em Ocultar conversas trancadas e, em seguida, Criar código secreto.

Este código pode ser em números, palavras ou até emojis, pelo que pode escolher qualquer coisa para proteger as suas conversas ocultas. Depois de escolher o código, clique em Seguinte, confirme o código que escolheu e clique em Concluído. Os seus chats trancados estão, agora, ocultos e o seu código está definido.

A partir de agora as conversas trancadas não aparecerão no topo das Conversas. Estarão apenas visíveis se colocar o código que definiu na barra Pesquisar dentro do WhatsApp.

As notificações de mensagens que receber das conversas trancadas, aparecerão sem nome e sem conteúdo.

De ressalvar que as conversas não ficam trancadas nos dispositivos que associar ao WhatsApp.