Combustíveis: Vem aí mudança nos preços da gasolina e gasóleo

Com o período de festas desta época pascal, os portugueses circulam normalmente para as suas "terras" ou aproveitam os dias para tirar umas férias. Os combustíveis continuam com valores elevados e vem aí mais uma mudança a partir de segunda-feira.

Combustíveis: gasolina sobe e gasóleo baixa

Como temos vindo a acompanhar, o preço dos combustíveis tem tido oscilações desde que começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Se está com necessidade de abastecer o depósito de combustível esta semana fique a saber que já existem previsões para a próxima semana.

De acordo com fonte do setor, a partir de segunda-feira deverá registar-se um novo aumento no preço da gasolina. Segundo as informações, o preço do litro da gasolina deve subir 2 cêntimos. No caso do gasóleo, o preço deve descer cerca de 1 cêntimo e meio por litro.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis.