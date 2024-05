Tesla prepara-se para lançar o seu próprio assistente de voz nos carros elétricos

Os assistentes pessoais ganham terreno e a escolha recai em qualquer assistente de voz que seja apresentado. Estes automatizam a comunicação com máquinas e sistemas, facilitando a vida aos utilizadores. A mais recente atualização da Tesla para os seus carros parece ter uma surpresa escondida. A marca de Elon Musk prepara-se para lançar o seu próprio assistente de voz nos carros elétricos.

A chegada de um assistente de voz aos Tesla

Elon Musk tem planos bem concretos para os Tesla e para o que estes oferecem aos seus utilizadores. Estes carros elétricos devem evoluir e receber muita tecnologia, fruto das melhorias desenvolvidas ao longo do tempo, sempre para os tornar ainda melhores.

Com atualizações constantes, criadas para partilhar as novidades criadas, os carros da Tesla acabam por ter acesso a muitas melhorias de forma quase instantânea. Este modelo de funcionamento garante que rapidamente as novidades sejam partilhadas. Foi precisamente aqui que agora surgiu uma novidade. A Tesla estará a preparar um assistente de voz próprio para os carros elétricos.

Curiosamente, há alguns anos que Elon Musk tem falado sobre a Tesla ter o seu próprio assistente de voz dentro dos seus carros elétricos. Assim, e após lançar a sua própria startup de IA, a xAI, Musk sugeriu que Tesla poderia trabalhar com a empresa para implantar o seu chatbot dentro dos seus veículos.

Other (than the release notes) stuff from 2024.14.3

- Amazon music playback support

- beginning of what looks like "tesla voice assistant" that would be activated by a wakeword-? (Aka car always listening for it), narrated by "Jenny Neutral" voice by Microsoft. — green (@greentheonly) May 1, 2024

Uma ajuda importante nos carros elétricos

Elon Musk foi mais longe e já afirmou no passado que quer que os condutores dos Tesla não tenham nada para inserir manualmente no veículo. Quer que o carro antecipe as necessidades do condutor e, se não for possível, prefere que as informações sejam dadas por comandos de voz.

Esta descoberta partiu da análise do código presente na última atualização, onde foram descobertos os primeiros indícios deste assistente. Não existe ainda mais informação sobre o que será capaz de oferecer aos utilizadores e nem quando será apresentado para ser testado por todos.

Para além deste código inicial do assistente de voz nos carros elétricos da Tesla, a atualização traz ainda outras novidades. Falamos de uma app nativa do Amazon Music e de muitas mais correções e melhorias que vão escapar diretamente dos utilizadores dos carros da marca.