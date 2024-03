Startup cria painéis solares leves e flexíveis para produzir energia em qualquer lugar

Qualquer superfície poderá ser um bom painel solar. E para uma startup israelita esta verdade é para ser levada a sério. De tal forma que a empresa desenvolveu painéis solares leves e flexíveis para produzir energia em qualquer lugar. Empresas como a Amazon, Volkswagen e Hyundai já estão a tirar proveito.

A startup Apollo Power desenvolveu painéis solares leves e flexíveis que podem transformar qualquer superfície, incluindo o tejadilho de um automóvel, numa plataforma de produção de energia. O sucesso da inovação está a já a ser aproveitado por algumas gigantes dos mais variados ramos de atividade.

Transformar superfícies em fontes de energia

O centro de logística da Amazon, em França, irá em breve dispor de 5.000m2 de painéis solares flexíveis e leves, cortesia da empresa israelita Apollo Power. Além disso, um pavimento solar inovador da Apollo já está a gerar eletricidade limpa para carregar as bicicletas e scooters elétricas dos funcionários.

O Grupo Volkswagen encomendou à Apollo uma película flexível no valor de 33 milhões de euros, por um período de 10 anos, que lhe permitirá carregar as suas novas carrinhas elétricas com energia solar.

Tenho-o instalado no meu próprio telhado e penso que todos o farão no futuro - porquê colocar 2.000 kg no telhado quando se pode colocar apenas 350 kg?

Disse Oded Rozenburg, CEO e cofundador da Apollo.

Esta simples equação convenceu Rozenburg a juntar forças com Eran Maimon em 2013. Maimon, um especialista em energia solar, física e engenharia mecânica, inventou uma tinta fotovoltaica durante os seus estudos na Universidade de Tel Aviv que elimina a necessidade de envolver bolachas de silício em vidro.

O problema é que a tecnologia de base das células solares é constituída por bolachas de silício muito finas. As bolachas de silício são muito frágeis, pelo que é necessário revesti-las com vidro e os painéis tornam-se pesados, caros e limitados a locais que possam suportar o peso. A ideia de painéis flexíveis e leves que recolhem energia do sol de forma gratuita é algo que pode mudar o mundo.

Explicou Rozenburg.

Foram necessários vários anos para angariar fundos e aperfeiçoar a invenção no Instituto de Tecnologia Technion-Israel. Em 2020, a Apollo abriu uma pequena fábrica em Yokne'am e começou a vender a sua película solar.

Atualmente, com muitos clientes e parceiros estratégicos no seu currículo, a Apollo Power construiu a maior fábrica de painéis solares flexíveis do mundo na região de Carmel, em Israel.

Carros que se carregam com o sol

O acordo com a Volkswagen é um dos muitos que a Apollo fez no sector automóvel. Uma vez que os painéis resistem a condições climatéricas extremas e às vibrações dos veículos, podem proporcionar um carregamento contínuo sem necessidade de ligação à corrente elétrica.

A Apollo trabalha com a Hyundai há dois anos e meio num projeto para integrar os seus painéis no capot do automóvel elétrico Ioniq 5.

A Apollo e a Audi ganharam um Prémio de Inovação JEC em 2022 pelo tejadilho solar para automóveis elétricos que desenvolveram em conjunto.

A bobina solar e o tejadilho solar para automóveis da empresa também foram finalistas na Intersolar Europe 2023, a principal exposição solar do mundo.

Segundo referiu o CEO, a empresa vendeu milhares dos seus produtos de pós-venda a frotas de autocarros e camiões em Israel, na Alemanha, nos EUA, na Bélgica, na Polónia e na Turquia. Além disso, as principais marcas alimentares de Israel, incluindo a Osem, Strauss, Supersal e Unilever, têm painéis Apollo nos tejadilhos dos seus camiões de entrega.

Os testes efetuados pela Apollo revelaram uma poupança de combustível de 5 a 8%. A instalação de um painel solar num único camião pode reduzir as emissões de CO2 em cerca de quatro toneladas por ano, ao mesmo tempo que reduz significativamente a poluição sonora urbana.

Aplicação nos telhados

O maior mercado da Apollo é o dos telhados que têm limites de carga e não podem suportar painéis solares de vidro normais, como cerca de 30% das instalações industriais, incluindo os armazéns da Amazon.

Os painéis da Apollo também são suficientemente leves para serem colocados nos telhados de plástico de estufas agrícolas e casas de tela. Através de um acordo de distribuição com a Tadiran Solar, a Apollo tem estado a trabalhar com uma estufa de flores israelita nos últimos dois anos.

O cultivo de culturas sob painéis solares(agrovoltaicos) permite que a mesma parcela de terra seja utilizada para produzir alimentos e energia sustentável. A agrovoltaica instalada em apenas 1% da terra arável poderia satisfazer as necessidades globais de eletricidade.

Para além de bobinas solares de vários tamanhos, a Apollo também fabrica pavimentos solares e painéis solares flutuantes para reservatórios. Um projeto de desenvolvimento de coberturas solares com a Lippert Components de Elkhart, Indiana, recebeu recentemente uma subvenção do programa Binacional de Investigação e Desenvolvimento Industrial (BIRD) para a Energia.

O responsável da Startup israelita referiu também que a durabilidade é um fator que distingue a Apollo dos painéis solares flexíveis fabricados por um punhado de concorrentes mais pequenos.

Garantimos 25 anos de desempenho, tão durável como o vidro. E a nossa célula atinge uma eficiência de 17,5%, muito próxima dos painéis de vidro, enquanto as células dos nossos concorrentes atingem uma eficiência de 5-10%. Além disso, os nossos painéis têm um preço competitivo em relação aos painéis de vidro, pelo que podem ser colocados em qualquer sítio onde o sol brilhe.

Concluiu Oded Rozenburg.