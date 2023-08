Estradas Portuguesas: Há 175 pontos negros. Saiba onde…

A ANSR define “ponto negro” como um lanço de estrada com o máximo de 200 metros de extensão, no qual se registaram, no ano em análise, pelo menos 5 acidentes com vítimas e cujo indicador de gravidade (IG) é superior a 20. Conheça os locais mais perigosos.

Conheça os principais "pontos negros" em Portugal...

O Indicador de Gravidade de um lanço é obtido através da seguinte forma: IG = 100xM + 10xFG + 3xFL, em que M é o número de mortos, FG o de feridos graves e FL o de feridos leves registados durante um ano. Os dados relativos a cada acidente são recolhidos pela GNR e pela PSP e enviados à ANSR e permitem nomeadamente a identificação dos pontos negros.

As estradas portuguesas mais perigosas são atualmente o IC2, IC1, A1, EN125, EN18, EN4 e EN109. Entre 2018 e abril de 2023 houve 468 pessoas que morreram nos considerados pontos negros. Ainda no que diz respeito a estas zonas perigosas, cerca de 164 quilómetros estão localizados nos distritos de Lisboa, Setúbal, Porto, Leiria e Aveiro, zonas em que morreram 232 pessoas.

O Porto reúne 18 pontos negros, onde foram registadas 45 mortes. De destacar a Estrada Nacional 12, no concelho do Porto e a Nacional 105, em Santo Tirso. Relativamente ao sul do país, os locais mais perigosos encontram-se nos distritos de Lisboa, Setúbal e Leiria.

A autoridade Nacional de Segurança rodoviária avança em agosto com a campanha “Dê prioridade à vida”, com vários pontos negros sinalizados através de outdoors e na plataforma de navegação Waze.