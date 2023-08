A Inteligência Artificial já não é um conceito desconhecido para a grande parte das pessoas e já se encontra presente num sem fim de contextos. O mundo empresarial é um deles e um recente estudo revelou que em 1.000 empresas analisadas nos Estados Unidos da América, 88% já usam IA.

Praticamente todos os dias são abordadas as notícias sobre a Inteligência Artificial que nos mostram que o mundo está a transformar-se de uma forma que nem nos apercebemos e muitas vezes nem temos bem noção. No que respeita ao mercado do trabalho, já aqui temos falado sobre o impacto que esta tecnologia terá, especialmente quanto aos milhares de postos de trabalho que pode por em risco.

Mas, mesmo com estes medos, as empresas continuam a investir e a integrar a Inteligência Artificial nas suas instalações. E um recente estudo realizado pela Technalysis sobre Generative AI concluiu que das 1.000 empresas analisadas nos Estados Unidos da América, 88% já usam ferramentas de IA generativa. No entanto, bem sabemos que tudo isto ainda é uma novidade, pois os dados revelaram que, embora a esmagadora maioria já use Inteligência Artificial, apenas 7% têm uma política para o uso formal desta tecnologia.

O estudo teve como objetivo debruçar-se em 14 diferentes fatores, como o medo, dúvidas, problemas, controlo, entre outros. E os resultados mostram bem também a preocupação que existe nesta inovação, pois 95% dos participantes dizem acreditar que a Generativa AI poderá ter um profundo impacto no mercado de trabalho.

Se falarmos dos benefícios, 56% afirmam que a eficiência aumenta com a IA; 49% dizem que a receita de novos negócios vai aumentar; e 47% indicam que a qualidade melhora. Por outro lado, 55% das empresas analisadas acredita que também podem ter problemas de segurança com os seus dados e 53% temem pelas questões de direitos de autor.

De todas as empresas que ainda não usam IA, 7% dizem não ter interesse, enquanto que as restantes 93% veem com bons olhos esta tecnologia e consideram aplicá-la no futuro.

Pode ver o estudo completo aqui.

