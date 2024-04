Microsoft e OpenAI conseguem escapar à investigação da Comissão Europeia

A Microsoft e a OpenAI poderão evitar uma investigação antitrust na Europa. A parceria entre as duas empresas para impulsionar o desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA) fez soar o alarme entre os reguladores de todo o mundo. No entanto, a União Europeia não deu luz verde para uma investigação formal.

Microsoft não tem controlo sobre a gestão da OpenAI

De acordo a Bloomberg, a Comissão Europeia decidiu que a parceria não justifica uma investigação formal. Depois de analisar o impacto dos acordos, a autoridade máxima determinou que a aliança não está sujeita a um processo judicial, uma vez que a Microsoft não tem controlo sobre a gestão da OpenAI.

Em janeiro, a Comissão Europeia confirmou que iria examinar os acordos entre os gigantes da tecnologia para determinar o seu impacto na dinâmica do mercado. A UE estava preocupada com o facto de o investimento de vários milhares de milhões de dólares poder conduzir a uma fusão que prejudicaria a concorrência no sector da IA generativa.

A empresa sediada em Redmond pagou 10 mil milhões de dólares à OpenAI, que teria luz verde para utilizar a infraestrutura do Azure para treinar os seus modelos.

O regulador europeu solicitou comentários de todos os envolvidos no mercado da IA e do metaverse. A Comissão Europeia considera que os sistemas de IA e os mundos virtuais são tecnologias disruptivas com grande potencial. Se houvesse uma fusão em que a Microsoft tivesse controlo sobre as decisões da OpenAI, o mercado sofreria de falta de concorrência.

Empresas ainda têm de lidar com a FTC e a CMA

Mas a possível investigação da Comissão Europeia à Microsoft e à OpenAI já passou à história, pelo menos é o que dizem fontes próximas das empresas. Apesar de as empresas irem combater este processo na Europa, ainda têm de lidar com a FTC e a CMA.

A Autoridade da Concorrência e dos Mercados (CMA) do Reino Unido foi a primeira a solicitar uma investigação para apurar se os acordos Microsoft/OpenAI prejudicariam a concorrência. A CMA considera que o investimento da Microsoft resultaria numa aquisição de controlo e convidou as partes interessadas a apresentarem as suas observações.

A CMA está a analisar se a parceria da Microsoft com a OpenAI, ou quaisquer alterações à mesma, resultou na criação de uma situação de concentração relevante. Em caso afirmativo, se a criação de tal situação poderia resultar numa diminuição substancial da concorrência em qualquer mercado ou mercados de bens ou serviços do Reino Unido.

Afirmou num comunicado.

A FTC adotou uma medida semelhante, embora tenha deixado claro que se tratava de um convite à apresentação de comentários e não do início de uma investigação formal. Em resposta às preocupações, a Microsoft declarou que não detém qualquer percentagem da OpenAI.

Embora os detalhes do nosso acordo permaneçam confidenciais, é importante notar que a Microsoft não possui qualquer parte da OpenAI e tem apenas direito a uma parte dos lucros.

Disse Frank X Shaw, diretor de comunicações da Microsoft.

