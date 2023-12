A Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO) apresentou esta quinta-feira uma queixa-crime contra o youtuber João Barbosa, conhecido como Numeiro. A acusação versa sobre a divulgação do site de apostas ilegal "Vem Apostar".

Evento com patrocínio ilegal, mas aprovado por entidade pública?

O mercado está cada vez mais povoado de sites de apostas, mas as empresas e os serviços por trás destes URLS são ilegais. É o caso do site de apostas "Vem Apostar", segundo o JN. Como tal esta queixa-crime resulta da divulgação do site de apostas em causa, também visado na denúncia, num evento em que o influenciador se vai estrear como boxer.

O evento de boxe terá lugar esta sexta-feira, no Campo Pequeno, em Lisboa, pelas 21 horas. João Barbosa, influencer conhecido como Numeiro, vai lutar contra o pugilista búlgaro Kalin Simeonov e tem apelado aos seguidores - mais de meio milhão só no Instagram - para que apostem, entre quem vai vencer o duelo, no site "Vem Apostar". Contudo, este site não tem licença atribuída pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), condição necessária para qualquer operador oferecer jogos e apostas online em Portugal.

Este combate exibiu no cartaz, no site dedicado à sua promoção [Duel Boxing] e até na sua conferência de imprensa [que decorreu esta quinta-feira no Lisbon Marriot Hotel] a imagem de um operador ilegal aberto ao registo de menores. Além disso, um dos intervenientes do combate promoveu nas suas redes sociais a existência de apostas no mesmo operador sem licença em Portugal, que, ainda assim, é regularmente promovido por este influenciador e que apresenta métodos de pagamento portugueses como MBWay e Multibanco.

Disse, esta quinta-feira, ao JN, o presidente da APAJO.

Esta não é a primeira vez que o youtuber promove sites de apostas ilegais. Em setembro de 2021, publicitou a "Bettilt" nas suas redes sociais por via de um passatempo no Instagram, através do qual pretendia oferecer três iPhones 12 Pro aos seus seguidores. Nesse mesmo ano, dois meses antes, João Barbosa também encerrou a consultora de apostas desportivas Dynasty Bet Consulting, que detinha e através do qual vendia prognósticos de futebol a troco de centenas de euros, após acusações de fraude. Já antes, e no Telegram, "Numeiro" tinha publicitado a "1XBET", entretanto encerrada.

Este mesmo combate com o pugilista búlgaro já tinha sido alvo de polémica quando o ‘influencer’ anunciou um sorteio de um Ferrari. Os participantes tinham de comprar um bilhete de 9,99€ para se "habilitarem a ganhar” o automóvel e para assistirem ao combate online. Pouco depois, João Barbosa anunciou que foi alvo de “hackers” e, por isso, a plataforma foi suspensa.

O JN pediu, esta quinta-feira, informações sobre o concurso publicitário à Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública dos Açores - que terá alegadamente, aprovado o sorteio - mas, para já, não foi possível chegar à fala com a responsável pela Divisão de Administração, Passaportes e Licenças.