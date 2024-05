Que extensões tornam o seu Chrome mais lento? Novo relatório mostra

As extensões do Chrome, bem como as oferecidas em qualquer navegador, podem torná-los muito mais eficientes, potencializando a experiência dos utilizadores. Não obstante, é possível que algumas delas estejam, na verdade, a prejudicar o desempenho e a comprometer a rapidez que desejamos. Baseando-se em testes reais, um novo relatório compilou as extensões do Chrome que podem estar a abrandar o seu navegador.

Uma equipa do DebugBear, um serviço de otimização de páginas Web, analisou 5000 extensões para ver o seu impacto no Google Chrome. Afinal, apesar de otimizarem a experiência do utilizador, as extensões podem, ao mesmo tempo, abrandá-la.

[Os testes descobriram] quais as extensões populares que potencializam o processamento da CPU, como algumas extensões atrasam o tempo de carregamento das páginas, e a diferença que os bloqueadores de anúncios podem fazer.

Segundo concluiu, algumas extensões podem causar tempos de carregamento mais longos nos sítios Web, embora isso dependa da forma como os dados são processados. De facto, os testes do DebugBear mostraram que as extensões que processam dados "antes de uma página ser renderizada terão um impacto muito pior na experiência do utilizador".

Um dado que poderá interessar aos utilizadores é o que diz respeito às VPN, pois parecem estar entre as piores neste aspeto, com algumas a causarem um segundo completo de atraso. Por encaminharem "o tráfego por via de um servidor intermediário", é natural que a sua utilização implique em algum delay.

Outras extensões que podem causar longos tempos de carregamento incluem Trancy AI Subtitles e Klarna Pay Later.

O DebugBear percebeu, ainda, que extensões que executam o seu código "depois de a página ter sido carregada" podem afetar o Chrome, mas em menor grau. Os tempos de processamento podem resultar num abrandamento da página Web, uma vez que o software sobrecarrega o hardware; mas nem sempre.

Mesmo que uma extensão não crie tempos de carregamento de página lentos, pode causar interações lentas na página, o que significa que clicar num sítio Web pode parecer mais lento. O Avira Password Manager, por exemplo, acrescenta um "atraso de 160 milissegundos ao clicar em... conteúdo aleatório [cabeçalhos]".

O DebugBear não esclarece se os delays provocados pelas extensões são acumuláveis, caso elas sejam usadas em simultâneo. No entanto, caso se acumulem, os tempos quase irrisórios de atraso podem aumentar e prejudicar o desempenho do navegador e, consequentemente, a experiência do utilizador.

Bloqueadores de anúncios melhoram a experiência de navegação do utilizador

Curiosamente, o DebugBear concluiu, também, que a maioria dos bloqueadores de anúncios pode melhorar a experiência do utilizador. Isto, porque sites que mostram muito anúncios provocam, desde logo, uma navegação mais lenta.

O relatório indica que o tempo médio de processamento da CPU em sites com muitos anúncios foi de 57 segundos. Com o uBlock Origin instalado, o tempo desceu "para pouco menos de 4 segundos".

Relativamente aos bloqueadores de anúncios, os testes do DebugBear mostram que o uBlock Origin parece ser um dos melhores para adicionar ao Chrome, juntamente com o Malwarebytes e o Privacy Badger. Por sua vez, o AdBlock Plus parece ser um dos piores, com 40 segundos de processamento.