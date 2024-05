Cinco extensões do Chrome para aumentar a produtividade

Para maior produtividade, é recomendável que o fluxo de trabalho esteja otimizado, não havendo fugas de tempo e tendo um ambiente, nomeadamente informático, arrumado. Ora, do sem número de extensões do Google Chrome, mostramos-lhe cinco, que podem ser muito úteis no dia a dia.

Extensões do Chrome para maior produtividade

Se é utilizador do Google Chrome e, mais do que isso, tem por hábito explorá-lo, saberá dizer que a loja de extensões é quase infindável, oferecendo uma série de soluções para todos os gostos. Ora, claro está que, sendo a produtividade tão badalada, não faltam extensões para a potencializar.

Fomos explorar "Nárnia" e mostramos-lhe cinco extensões que tornarão, certamente, os seus fluxos de trabalho mais produtivos.

Todoist para Chrome | 4,7 ⭐

A primeira chega com um complemento, pois, além da extensão para o próprio Chrome, há ainda uma para o Gmail.

Esta extensão é utilizada por milhões de pessoas e serve, conforme o nome sugere, para listar coisas, anotar afazeres em jeito de lista, simplificando a consulta e o fluxo de trabalho.

Mais do que anotar tarefas, a extensão permite adicionar páginas à lista de leitura, entre outros.

Todoist para Chrome

Online PDF tools - ilovepdf.com | 4,6 ⭐

Esta extensão do Chrome assegura acesso imediato a uma série de ferramentas relacionadas com PDF.

De forma simples, permite exportar, comprimir, extrair imagens ou páginas, editar, entre outras funcionalidades.

Se pesquisa constantemente este tipo de ferramentas, esta extensão poderá ser uma forma de as ter sempre por perto.

ilovepdf.com

Picker de cores para Chrome | 4,0 ⭐

Dependendo da sua ocupação, esta poderá ser uma ótima aliada do seu dia a dia.

Com esta extensão poderá, de forma muito simples, ter acesso aos códigos HEX e RGB de determinado elemento, sem recorrer a recortes de ecrã e largas pesquisas.

Apesar de esta alternativa ser mais completa, o processo por via da Picker de cores é muito simples e intuitivo, servindo perfeitamente o seu propósito.

Picker de cores para Chrome

Save Image to Google Photos | 4,1 ⭐

Esta ferramenta pode, também, ser muito útil, facilitando o processo de guardar fotografias no Google Fotos.

De forma prática, e após associar a extensão à sua conta do Google Fotos, poderá adicionar qualquer imagem que pretenda à sua galeria, bastando clicar do lado direito do rato.

À semelhança desta ferramenta que apresentámos aqui, esta extensão guarda a fotografia ou imagem diretamente na sua conta do Google Fotos. Quando guardar conteúdo, surgirá um aviso de que a fotografia foi guardada e, rapidamente, tê-la-á na sua galeria.

Save Image to Google Photos

Page Marker - Draw on Web | 4,0 ⭐

Com esta extensão pode marcar, sublinhar e "rabiscar" qualquer página web.

Mais do que "rabiscar", pode descarregar aquilo que sublinhou ou destacou, de forma muito simples.

Servindo uma série de finalidades, pode ser muito útil, facilitando o trabalho, sem necessidade de capturas de ecrã ou impressões.

Save Image to Google Photos

Por ter um vasto catálogo, é possível que existam outras extensões para estes e outros fins de produtividade. Deixe nos comentários a sugestão, caso use alguma diferente.