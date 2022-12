Dica: Como detetar cores online com esta extensão do Chrome

Por vezes, damos por nós a procurar cores específicas que vimos em determinados sites ou plataformas, mas sem sucesso. Isto, porque os códigos não são exatamente os mesmos e, por isso, as tonalidades podem variar. Se já deu de caras com este problema, saiba que o Google tem uma extensão que pode ajudar a detetar cores.

Chama-se ColorZilla e vamos explicar-lhe como usar.

Mesmo aqueles que não trabalham em áreas criativas, podem, eventualmente, precisar de ver ou adotar uma cor específica pela qual passaram num determinado site ou numa determinada plataforma. Caso os códigos dessa cor não sejam públicos, é possível saber de quais se tratam.

Para isso, basta instalar a extensão ColorZilla do Google e começar a explorar.

Detete facilmente as cores e a sua composição

Aceda aqui e instale a extensão ColorZilla para o Chrome, clicando em Instalar. Depois, clique em Adicionar extensão no pop-up a dizer “Adicionar “ColorZilla”?” que lhe vai surgir.

Depois de adicionar a extensão, ela vai juntar-se às restantes já instaladas, no canto superior direito do seu browser. Para a afixar, basta clicar no pin que a acompanha.

Para detetar, aceda ao site que deseja e clique na opção Page Color Picker Active, de modo a ativar o cursor que vai utilizar para selecionar a cor que pretende detetar.

Selecione e clique na cor que quer decifrar.

Clique no ícone do ColorZilla, na áreas das extensões, e selecione Color Picker.

Aí, terá acesso aos códigos de vários sistemas de cores daquela que selecionou.

Agora, sabe como pode detetar qualquer cor, recolher a sua composição e utilizá-la nos seus trabalhos ou para qualquer fim que necessitar.