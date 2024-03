Como bloquear lojas de aplicações iPhone de terceiros agora que o sideload é uma realidade

Se é um utilizador do iOS, na Europa, e preocupa-o a chegada do sideload do iPhone, saiba que há formas de barrar a instalação de apps vindas das lojas de terceiros. Apesar de muito difícil, não é impossível os criminosos introduzirem malware nestas aplicações vindas de lojas que não são da Apple. Hoje mostramos como pode erguer uma nova linha de defesa.

A Apple tem políticas rigorosas que determinam quem pode fornecer lojas de aplicações de terceiros no iPhone. Estas novas "app stores" têm de cumprir condições onerosas para serem aprovadas. Contudo, isso poderá não ser a garantia suficiente para os utilizadores do iPhone quererem fazer sideload.

Portanto, para esses, é possível bloquear alternativas da App Store de terceiros no iPhone, incluindo o seu próprio iPhone, ou o de um familiar.

Novas lojas de aplicações: Apple criou opção de bloqueio no iOS 17.4

De forma menos evidente, a Apple, no iOS 17.4, adicionou uma opção para bloquear estas lojas de apps. Com isso, não infringindo as regras que constam na Lei dos Mercados Digitais (DMA), a empresa de Cupertino põe na mão do utilizador o querer ou não ter essa opção.

Como tal, a Apple publicou um novo documento de suporte que explica como é fácil bloquear a instalação de mercados de aplicações no iPhone. Aqui está o procedimento completo, de acordo com a Apple:

Proteger um iPhone de instalar mercados de apps

Abra a app Definições no iPhone. Toque em Tempo de ecrã. Desça até Conteúdo e privacidade. Se ainda não tiver configurado o Tempo de ecrã, toque em Ativar tempo de ecrã e, em seguida, toque novamente. Selecione "Este [dispositivo] é meu" ou "Este [dispositivo] é para uma criança". Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração. Toque em "Restrições de conteúdo e de privacidade". Se solicitado, introduza o código e, em seguida, ative a opção Conteúdo e privacidade. Toque em Instalações de aplicações e compras. Toque em Lojas de aplicações para alterar esta opção para Não permitir.

Se um iPhone já tiver controlos parentais e restrições de conteúdos ativadas antes de atualizar para o iOS 17.4 ou posterior, os mercados de apps não são restringidos após a atualização. Se pretender restringir estas opções, defina-as para Não permitir.

Impedir a instalação de apps sem faixa etária

Todas as apps disponíveis em mercados de apps alternativos recebem uma faixa etária, mas algumas apps podem oferecer conteúdos que não seriam permitidos na App Store. Isto inclui apps que distribuem pornografia, discurso de incentivo ao ódio ou armas e apps que incentivam o consumo de produtos de tabaco ou vaping, drogas ilegais ou quantidades excessivas de álcool. Estas apps não têm faixa etária.

Abra a app Definições no iPhone. Toque em Tempo de ecrã. Toque em Restrições > Conteúdo e privacidade e, em seguida, toque em Restrições de conteúdo. Toque em Aplicações para alterar a faixa etária máxima permitida.

Portanto, se tiver um iPhone com controlos parentais ativados antes da atualização do iOS 17.4, este não restringirá automaticamente os mercados de aplicações. Terá de efetuar os passos acima descritos para o fazer.

Feito isto, as alterações exigidas pela UE ao abrigo da Lei dos Mercados Digitais não terão qualquer impacto no seu iPhone. E continuará a ter a segurança que a Apple sempre implementou.