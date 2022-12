PCI-SIG diz que a Nvidia é a responsável pelos cabos queimados da RTX 4090

Recentemente houve uma notícia que abalou a integridade das novas placas gráficas topo de gama GeForce RTX 4090 da Nvidia. Em concreto, falamos do problema dos cabos queimados que afetaram vários modelos e utilizadores.

A fabricante já começou a arranjar soluções para esta falha, mas agora a organização PCI-SIG adianta que a Nvidia é que é a responsável pelos cabos queimados da RTX 4090. Estas declarações fazem parte de um processo que aberto contra a fabricante, e a organização quer assim limpar a sua imagem, apotando o dedo à empresa de Jensen Huang.

Para contextualizar, há um mês surgiu o primeiro caso de um cabo de 16 pinos para a GeForce RTX 4090 derretido. De seguida surgiram mais casos idênticos e a Nvidia teve que tentar solucionar o problema e, assim, arranjou novas fabricantes deste componente. Quando se pronunciou, a Nvidia disse que tinham existido apenas 50 casos de cabos queimados, referindo ainda que o problema estaria na má colocação do cabo na placa gráfica.

Mas tal não evitou que a fabricante norte-americana sofresse um processo judicial neste âmbito, movido por um utilizador nos EUA.

PCI-SIG aponta o dedo à Nvidia no caso dos cabos queimados da RTX 4090

Numa tentativa de deixar bem clara a sua posição relativamente a este caso, a organização PCI-SIG, que se dedica à padronização dos dispositivos que utilizam a interface PCI, assim como as especificações dos conectores de alimentação, fez afirmações que não serão muito do agrado da fabricante das placas gráficas RTX 40.

De acordo com um comunicado enviado pela entidade, a Nvidia é que é a responsável pelos cabos queimados 12VHPWR na GPU topo de gama GeForce RTX 4090.

Nesse mesmo comunicado, a PCI-SIG diz que o processo judicial alega que os "conectores e adaptadores do 12VHPWR sofreram um "derretimento", o que representou um sério risco elétrico e de incêndio".

A organização dedicou-se a afirmar que se esforça para que as fabricantes ou comerciantes de tecnologia tomem medidas apropriadas e prudentes para garantir a segurança do utilizador, incluindo testes para casos problemáticos relatados e que envolvem os consumidores. Lembra ainda que "as especificações PCI-SIG fornecem as informações técnicas necessárias para a interoperabilidade e não tratam de design adequado, métodos de fabrico, materiais, testes de segurança, tolerâncias de segurança ou mão de obra" e que "ao implementar uma especificação PCI-SIG, os membros são responsáveis ​​pelo projeto, fabrico e teste, incluindo testes de segurança, dos seus produtos".

Até ao momento, a Nvidia ainda não reagiu a estas declarações, nem se sabe ao certo se haverá alguma reação às mesmas por parte do CEO da fabricante, Jensen Huang.