Se bem se recordam, recentemente surgiu o primeiro caso relatado publicamente de um cabo de 16 pinos, da nova placa gráfica GeForce RTX 4090 da Nvidia, que se tinha queimado. Outros utilizadores reclamaram depois da situações semelhantes, as quais se juntam a outros relatos com cabos de 8 pinos.

Assim, os consumidores aguardaram até que a empresa encontrasse uma solução e as mais recentes informações indicam que a Nvidia já tem duas novas fabricantes para os adaptadores de 16 pinos destinados às suas GPUs.

Nvidia já tem novas fabricantes dos adaptadores de 16 pinos

A Nvidia continua empenhada em tentar perceber o fenómeno do sobreaquecimento dos adaptadores de 16 pinos, o que levou mesmo a que alguns ficassem queimados, pondo assim em risco o bom funcionamento das placas gráficas, nomeadamente do novo modelo topo de gama GeForce 4090. Esta situação fez com que a empresa Gainward alterasse os seus modelos.

E, ao mesmo tempo, também o conhecido canal Igor'sLAB decidiu investigar esta mesma situação. Assim, no âmbito desta pesquisa, o canal revelou nesta segunda-feira (14) algumas novidades. Em concreto, foi revelado que a Nvidia já tem duas novas fabricantes para o adaptador 12VHPWR que vem com a GPU: as taiwanesas Astron e NTK.

Nas imagens seguintes, temos à esquerda os modelos da Astron e à direita os da NTK.

Através de alguns testes, o canal concluiu que os cabos da NTK parecem, à primeira vista, mais confiáveis, dando como exemplo a sensação táctil e o barulho do clique quando o equipamento é conectado, embora necessitem de mais força para o efeito. No entanto noutros as aspetos, os adaptadores da Astron parece ser ligeiramente melhores.

A Nvidia ofereceu mesmo ao site especialista um documento onde são referidas as diferenças entre cabos das suas fabricantes, o qual pode analisar através deste link.

Espera-se assim que estas novas parcerias tragam a solução definitiva para o problema dos cabos queimados. Mas, caso contrário, cá estaremos para relatarmos eventuais problemas também com estes novos adaptadores.