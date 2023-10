Nvidia pode estar a preparar uma GeForce RTX 3050 com 6 GB e TDP de 70W

Embora as últimas notícias sobre a Nvidia estejam quase todas relacionadas com os seus equipamentos para o segmento profissional com foco na Inteligência Artificial, a marca continua também a investir no segmento gaming doméstico. E os rumores mais recentes indicam que a empresa pode estar a preparar uma placa gráfica GeForce RTX 3050 com 6 GB de memória e um TDP de 70W.

As placas gráficas da linha GeForce RTX 30 já são da geração passada e a atual é a RTX 40, mas também já começam a surgir notícias sobre a próxima gama RTX 50. Contudo, ainda demorará muito até que as gerações anteriores mais recentes fiquem obsoletas e, como tal, é natural que a Nvidia continue e investir com novidades nessas mesmas linhas.

Pode estar para breve uma RTX 3050 com 6 GB e TDP de 70W

De acordo com os últimos rumores da indústria, a Nvidia pode estar a preparar uma nova versão da gráfica GeForce RTX 3050 com uma capacidade de memória de 6 GB e um TDP de 70W.

A RTX 3050 é o modelo de entrada da geração RTX 30 e no final do ano de 2022 a Nvidia lançou discretamente uma nova versão da placa gráfica, com 8 GB de memória e um novo TDP de 115W.

Portanto, a nova RTX 3050 contará com uma memória GDDR6 de 6 GB, com interface de 96 bits (contra 128 bits do modelo anterior). Deve ainda operar com uma frequência 17% menor, a 1.470 MHz. Para já ainda não foi revelado o número de núcleos CUDA que esta GPU GA107-325-Kx terá. O TDP será então também menor, de 70W, o que significa um consumo de energia mais baixo, uma vez que são 45W a menos do que os 115W da versão anterior.

Estima-se que a produção deste novo modelo possa começar já em janeiro de 2024 e que o preço ronde os 150 dólares.