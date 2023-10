Agora que a Google apresentou formalmente o Android 14, as principais marcas de smartphones vão começar a preparar as suas versões personalizadas. Tal como no passado muitos vão querer ser os primeiros, mas este ano esse lugar foi já ocupado. A Xiaomi antecipar-se e já lançou o Android 14 para alguns dos seus smartphones.

Xiaomi bateu toda a concorrência com o Android 14

A decisão da Google de adiar o lançamento do Android 14 veio trazer problemas para alguns fabricantes. Este tinham já os seus planos definidos para a apresentação desta nova versão, o que acabou por não acontecer, deixando-os assim numa posição desconfortável.

Agora que está público e acessível, pelo menos para os Pixel, estes fabricantes podem retomar o processo de preparação das atualizações. Estas normalmente demoram algum tempo a serem disponibilizadas, mas este ano tudo parece ser diferente do que normalmente acontece.

Numa jogada única, a Xiaomi conseguiu ser a primeira a lançar a sua versão do Android 14 para alguns dos seus smartphones. Anunciou este passo esta semana no Twitter, revelando quais os equipamentos que vão, numa primeira fase, receber esta atualização.

Great news! MIUI based on Android 14 is now available for #Xiaomi13, #Xiaomi13Pro and #Xiaomi12T!



Users who've applied to join the beta testing program can get the update ahead of others.

Learn more https://t.co/fYjJi5oZna pic.twitter.com/HwSm3t1Oau — Xiaomi (@Xiaomi) October 4, 2023

Atualização segue a Google com os seus smartphones

Do que foi publicado no Twitter/X, a Xiaomi tem já a sua versão do Android 14 pronta e a ser lançada, de forma gradual, para alguns dois seus principais smartphones. Assim, falamos dos Xiaomi 13, 13 Pro e 12T. Como sempre, esta está a chegar via over-the-air (OTA).

O lançamento está a ser realizado de forma gradual e em lotes, para prevenir problemas. Por agora, todos os que pertencem ao programa de testes das versões beta estão a receber a versão estável da MIUI baseada no Android 14, com todas as novidades que a marca preparou para complementar o que a Google criou.

Esta será uma corrida que não tem nenhum impacto no que os utilizadores vão ter acesso. A Samsung tem já a One UI 6 a ser preparada e deverá chegar muito em breve. Outras marcas seguem o mesmo caminho e em pouco tempo veremos muitas atualizações a serem lançadas para muitos smartphones.