O Spotify tem algumas novidades que se sabe ir chegar muito em breve. O serviço de streaming mais usado na Internet tem explorado algumas alternativas em alguns campos e está quase a apresentar nova assinatura. Descubra assim a versão Supremium e tudo o que esta vai trazer.

Spotify prepara uma novidade mais cara

Os rumores têm estado a acumular-se e há já algumas (quase) certezas sobre o que o Spotify se prepara para apresentar. Este será um novo plano para os utilizadores e agrupará algumas funcionalidades únicas que estão ainda a ser preparadas. Uma nova informação publicada agora na Internet revelou (quase) tudo o que vai surgir.

Em primeiro lugar, o nome deste novo plano será Supremium, que se juntará às propostas que o Spotify tem já disponíveis para os utilizadores. A somar há também a informação do preço a que estará no mercado. Todos os que quiserem aceder a esta versão vão ter de desembolsar 19,99 dólares. Este preço deverá traduzir-se em 19,99 euros mensais, uma vez que os restantes planos fazem equivalência direta.

O grande interesse é também o que este novo plano do Spotify irá trazer para os utilizadores. Para começar, o Spotify irá usar a IA para gerar playlists inteligentes. As listas também receberão mais ferramentas que permitirão ajustes mais completos de como as músicas que aparecem.

Supremium será a nova versão do streaming

Um recurso que não tem muitos detalhes por enquanto é a chamada "cápsula sonora" personalizada para cada utilizador. O que se sabe por agora é que vão existir ainda mais estatísticas e dados sobre os hábitos auditivos que os utilizadores vão ter à sua disposição.

A novidade principal é mesmo o som de alta definição, embora o Spotify não irá usar o "HiFi" que tinha inicialmente. Quando estiver ativo, podemos ouvir música sem perdas de 24 bits, o que deve ser suficiente para audiófilos ou simplesmente utilizadores que desejam apreciar melhor os detalhes das suas músicas favoritas.

Não existe ainda uma data para que o Supremium esteja acessível para os utilizadores do Spotify. Tudo parece já claro e bem definido, com muitas novidades exclusivas e únicas, ainda que a um preço acima do que é o padrão deste serviço de streaming.