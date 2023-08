Com um mundo cada vez mais tecnológico e as previsões de que no futuro tudo esteja ainda mais ligado à rede, é natural que agora seja o momento de preparar os recursos, humanos e materiais, para o que se avizinha. Nesse sentido, a Google vai treinar 20.000 mulheres e jovens nigerianos em habilidades digitais e fará ainda uma doação de cerca de 1,4 milhões de euros para ajudar o governo do país a criar empregos digitais.

Google quer treinar 20.000 nigerianos em habilidades digitais

Segundo as informações apuradas pela Reuters, a Google tem planos para treinar cerca de 20.000 nigerianos, com foco nas mulheres e nos jovens, em habilidades digitais. A notícia foi referida nesta terça-feira (16) pelos executivos da empresa em África, onde também foi adiantado que a Google fará uma doação de 1,2 mil milhões de nairas (~1,4 milhões de euros) para ajudar o governo nigeriano a criar um milhão de empregos digitais no país.

O vice-presidente do país, Kashim Shettima, disse aos executivos da gigante norte-americana em África que a Nigéria quer criar empregos para a sua população jovem. As declarações foram feitas durante uma reunião em Abuja, mas Shettima não forneceu detalhes nem o cronograma para esse mesmo plano. No entanto, os executivos da Google África adiantaram que o generoso donativo da empresa, em parceria com a Data Science Nigeria e a Creative Industry Initiative for Africa, irá facilitar esse programa.

O vice-presidente nigeriano disse ainda que esta iniciativa da Google vai ao encontro do compromisso do governo em aumentar a participação dos jovens na economia digital. E referiu também que o governo da Nigéria está a trabalhar com os bancos do país no projeto.

Olumide Balogun, diretor da Google na África Ocidental, disse que a empresa iria fornecer fundos e habilidades digitais para mulheres e jovens na Nigéria, permitindo igualmente o crescimento de startups o que, por conseguinte, criará empregos.