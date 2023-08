Reforço do abono de família já foi pago! Veja se recebeu…

O abono de família é uma prestação em dinheiro atribuída mensalmente, com o objetivo de compensar os encargos familiares respeitantes ao sustento e educação das crianças e jovens.

Este é o terceiro pagamento do apoio e abrange 1,1 milhões de crianças e jovens até ao 4.º escalão. Segundo o Governo, 1,1 milhões de crianças e jovens beneficiários de Abono de Família (do 1.º ao 4.º escalão) recebem, na quarta-feira, o 3.º pagamento de 45€ do apoio adicional ao abono.

Segundo o Governo, em 2023, "cada criança ou jovem com abono de família recebe 180€ de apoio extraordinário". Este valor pago pela Segurança Social foi criado para apoiar as famílias, e fazer face ao aumento do custo de vida.

O abono é pago apenas às famílias com rendimentos mais baixos e, a partir dos 16 anos, apenas a quem continua a estudar. Fica de fora, quem, no total anual, tenha mais de 115 303,20€ (480,43 € x 240) de rendimento.

Pode obter a Declaração com o escalão de abono de família na Segurança Social Direta, acedendo ao menu Família > Abono de família e de pré-natal > Declaração de situação - veja aqui.

Para receber de forma simples e segura os apoios às famílias resultantes das medidas de resposta ao aumento do custo de vida, registe e mantenha atualizado o seu IBAN na Segurança Social Direta.

Como alterar o IBAN no portal da Segurança Social?

#1 - Aceder ao site da Segurança Social Direta

#2 - Iniciar sessão com o número da segurança social e a respetiva palavra-passe

#3 - Aceder ao menu " Perfil " e depois carregar em Dados Pessoais

" e depois carregar em #4 - Selecionar "Atualizar Contactos" e atualizar o e-mail

#5 - Para o IBAN deve ir a Conta-Corrente e depois Conta bancária (Ou então no menu Perfil)

#6 - Depois é só alterar o IBAN ou indicar um novo.

Na página da Segurança Social pode consultar as informações sobre o abono de família aqui.